Trinidad Riverola, la nueva centenaria de Fonz

“Es cosa del agua”, bromea el alcalde de Fonz, Toño Ferrer, cuando se le pregunta el porqué en la localidad del Cinca Medio hay tantas personas centenarias y gozan de tan buena salud a pesar de la edad. La última en sumarse al club ha sido Trinidad Riverola Colomina, que ha cumplido este miércoles 100 años y lo ha celebrado en su casa junto a sus sobrinas Pilar y Paqui Riverola, sus respectivos maridos y su cuidadora. Con ella ya son cuatro las centenarias que viven en Fonz: Argimira Zarroca, Carmen Badía y Felisa Agulinaiedo, esta última residente en Zaragoza “pero empadronada en Fonz”, matiza con orgullo el alcalde.

Trini ha recibido en su casa a muchos vecinos que han querido felicitarla por su centenario. Entre ellos, el alcalde Toño Ferrer, y la primera teniente de alcalde, María Clusa, que le han entregado un ramo de flores y una placa honorífica, con la que el Ayuntamiento de Fonz obsequia a todos los vecinos que cumplen los 100 años. ‘Cuando por los años no puedas correr, trota; cuando no puedas trotar, camina; cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. 100 años de vida y un centenario de felicidad. Desde el Ayuntamiento de Fonz queremos contribuir con nuestro pequeño homenaje en un día inolvidable para ti y tu familia’, rezaba la placa que Trini ha calificado como “de finura”.

Trinidad nació en Fonz, localidad donde ha residido “toda la vida, cuidado de mi madre que se murió con 99 años y cuidando la casa y ayudando a mi hermano”. “Ahora ya no hago nada porque me levantan y me encarrilan en el sillón, donde igual estoy cuatro horas hasta que voy a lavabo o a comer”, comenta con sorna.

Sus dos sobrinas, Pilar y Paqui Riverola, han querido compartir esta celebración con los usuarios del centro de día de Santa Ana, a quienes les han regalado un estuche de bombones de parte de su vecina Trini.

“Ni sé como he llegado a los cien años. Cumplir cien años tal y como estoy es muy bonito y muy importante. Estoy muy contenta y feliz. Desde ayer entra y sale la gente como si ocurriera algo extraordinario”, explicaba con su cabeza bien amueblada y en buen estado de salud a pesar de la edad. La clave para llegar a la centena: “no haberme casado”, bromea.