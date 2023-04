Natalia Lascorz lidera la lista de la coalición Cs-Tú Aragón al Ayuntamiento de Huesca

Ciudadanos ha desvelado por fin quién encabezará su candidatura al Ayuntamiento de Huesca en las próximas elecciones, en las que formará coalición con el nuevo partido Tú Aragón, una escisión del PAR. Será Natalia Lascorz, psicóloga clínica, que sustituirá a José Luis Cadena, actual portavoz municipal de Cs y que hace unos meses anunció su intención de dejar la política activa.

No le acompañará Enrique Novella, que ha sido concejal y número 3 del grupo en este mandato, argumentando que "mi identidad, principios y compromiso con aquel Ciudadanos al que me afilié hace casi 10 años me impiden formar parte de una lista en coalición con un partido sucedáneo del PAR, que ha sido la política en Aragón para su clientelismo e interés personal". Con todo, asegura que seguirá afiliado a Cs "luchando porque vuelva a la esencia que nos hizo ser un partido importante de este país".

Lascorz nació el 6 de octubre de 1971 en Huesca, está casada y tiene dos hijos. Es psicóloga clínica y trabaja actualmente en su consulta profesional y en el Servicio Aragonés de Salud desde 1997. Además, lo ha compatibilizado con el de profesora e investigadora en la Universidad de Zaragoza. También ha sido asesora del Gobierno de Aragón en el departamento de Educación y de diferentes organizaciones empresariales, sociales, ONGs y entidades que desarrollan programas relacionados con la salud mental.

La coalición Ciudadanos-Tú Aragón remarca que la candidata va a defender una ciudad “inspirada por los oscenses”. "Hay que mejorar las políticas sociales para nuestros mayores. Es hora de preocuparse por nuestros jóvenes en cuestiones tan importantes como el acceso a la vivienda y el empleo”, explica.

Lascorz destaca su compromiso con la ciudad y ha precisado que “vamos a estar muy atentos a las necesidades de los emprendedores y autónomos que precisan de una mayor agilidad administrativa”, en referencia al apoyo de las clases medias trabajadoras que generan riqueza en la ciudad de Huesca.

Considera que Huesca necesita un plan de movilidad del siglo XXI y un plan de Desarrollo Local. "También vamos a apostar fuerte por el turismo. Huesca tiene un rico patrimonio turístico, cultural y gastronómico que debemos promocionar”, concluye.

La coalición está finalizando estos días la elaboración de la lista que contará con integrantes de las dos formaciones y que se darán a conocer en los próximos días.