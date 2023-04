El vecino de Sabiñánigo acusado de pedofilia dice que descargó 65 archivos por accidente

Un vecino de la localidad altoaragonesa de Sabiñánigo que se enfrenta a una petición fiscal de 8 años de prisión por descargar y compartir archivos de pornografía infantil ha rechazado este jueves ante el tribunal de la Audiencia de Huesca haber descargado y compartido archivos pedófilos a través del programa P2P emule.

La investigación se cerró en abril de 2021 tras la incautación en el domicilio del acusado de un ordenador portátil y de otro de sobremesa que contenían entre ambos más de 13.000 archivos, 65 de los cuales, de contenido pedófilo, habían sido compartidos en emule desde 2019.

En su declaración, el encausado ha admitido que utilizaba esta red para descargar películas y música pero ha negado haber obtenido por este sistema los archivos de contenido sexual que estaban en sus dispositivos, cuyo contenido ha asegurado desconocer tras apuntar a que podían responder a una descarga accidental.

La representante fiscal ha replicado, sin embargo, que el presunto pedófilo dejó registradas en el buscador del programa búsquedas con nomenclaturas vinculadas a vídeos e imágenes sexuales con menores y seleccionó para descargar archivos con títulos alusivos como "niñas rusas de 12 y 13 años iniciándose en el sexo con papá".

El acusado ha insistido en que sólo se limitaba a buscar películas "normales" y música, y que desconocía que en los archivos que descargaba hubiera contenidos que no se ajustaban al título y que fueran compartidos automáticamente a través de los servidores de emule.

La dirección IP de la que se servía el sospechoso fue captada por los servicios centrales de ciberdelincuencia de la Policía Nacional en 2019 por medio de un malware utilizado específicamente para detectar la distribución de contenidos pedófilos a través de las redes P2P.

La operación policial se cerró en abril de 2021 con el registro del domicilio del acusado en Sabiñánigo, la intervención de sus archivos y, posteriormente, con su detención.

En sus respectivas intervenciones, los agentes de Policía Nacional que participaron en el operativo y los que realizaron un estudio pericial de los ordenadores intervenidos han descartado que las descargas de material pedófilo se hubieran producido de forma accidental debido al uso de una nomenclatura específica en las búsquedas y a los archivos finalmente elegidos.

"Todo lo que se descarga en emule es porque uno pide descargarlo, y automáticamente se comparte", ha asegurado uno de estos agentes, que ha resaltado que el sospechoso colaboró en todo momento durante el registro facilitando las contraseñas de acceso a los ordenadores.

Tras las pruebas practicadas, la fiscal ha mantenido su petición de 8 años de prisión para el acusado por un delito de posesión y distribución de archivos de pornografía infantil con menores de 16 años, mientras que el representante de la defensa, el abogado zaragozano Simón Lahoz, ha solicitado su absolución argumentando que su cliente desconocía lo que descargaba y que sus escasos conocimientos en informática le impedían saber que todo era compartido.

A juicio de este letrado, en el comportamiento de su cliente no hay dolo alguno ya que no lo hizo voluntariamente, desconocía que los archivos eran compartidos automáticamente y no se sirvió de ninguna herramienta informática para tratar de borrar su rastro en internet.