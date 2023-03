Fernando Rivero: "A Nepal vas a ver montañas y regresas por su gente"

Fernando Rivero (Gijón, 1966), capitán del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, con sede en Jaca, ha visitado cordilleras de todo el mundo pero siempre regresa a Nepal, a donde ha viajado en 12 ocasiones, una de ellas por el terremoto del 2015. El de Turquía y Siria le ha recordado estos días las consecuencias del desastre ocurrido en 2015 en el pequeño país del Himalaya. Él formó parte de la misión de rescate española.

Ha visitado muchas cordilleras del mundo y ha ascendido a cumbres míticas.

Sí, el Aconcagua, el Kilimanjaro, el Atlas marroquí, Alaska, el Tibet, el Cáucaso, el monte Ararat...

Pero siempre vuelve a Nepal.

La primera vez que viajé a Nepal, en 1996, fue porque un compañero me propuso hacer un trekking y una ascensión alrededor del Anapurna. Me enamoré del país y sobre todo su gente. Volví en el 2000 y luego he regresado intermitentemente, 12 veces ya. La última, en noviembre del 2022, fui a hacer un trekking que tenía pendiente, el del santuario del Anapurna.

¿Por qué Nepal?

Por la tranquilidad que transmiten los nepalíes, las experiencias humanas que vives... Nunca vuelves con mal sabor de boca. He enganchado a muchos amigos. Hay una frase muy bonita que dice: "La primera vez que vas a Nepal vas a ver montañas, cuando regresas vuelves a ver a su gente".

¿Ese fue su caso? También ha formado parte de expediciones de montaña.

Sí, en el 2002 se organizó la primera de la Guardia Civil a un ochomil. Fui el único componente que hizo cumbre en el Cho Oyu (8.201 m), con Fernando Garrido, por la vertiente tibetana.

Y en Nepal vivió también la catástrofe del terremoto del 2015, que sin duda habrá rememorado estos días. Viajó con un equipo al valle del Langtang, una zona turística sepultada por una avalancha de hielo y rocas. ¿Cómo se organizó aquella misión?

Yo había estado en el valle del Langtang, donde había que buscar a españoles desaparecidos, y me preguntaron si era factible enviar a un equipo. Si no podíamos llegar en helicóptero, sabría ir andando desde Katmandú. El terremoto ocurrió el 25 de abril y seis días después viajamos para intentar localizar a siete españoles. La Guardia Civil de Montaña desplegó a un grupo de 12 personas. Primero fuimos cinco a reconocer el terreno y luego se incorporaron los otros compañeros con la UME.

Era su octavo viaje, no sé si el más impactante.

Sí, porque con su forma de ser y su filosofía budista, los nepalíes nos demostraron que ante una catástrofe tan grande, en vez de derrumbarse, tuvieron lo que ahora llamamos resiliencia y tiraron para adelante. En lugar de animarlos nosotros a ellos, nos animaban ellos a nosotros.

Fue algo más que una misión de rescate, ¿no?

Fue una misión de rescate y policial. Encontramos el cadáver de una chica catalana y buscamos todas las pruebas posibles del paso del resto de españoles para demostrar que estaban en Langtang el día de la avalancha que sepultó la aldea. Vimos que no había posibilidades de encontrar a nadie vivo, pero sí era importante que al volver a España se pudieran instruir las diligencias judiciales para facilitar la declaración del fallecimiento. Así, allanamos el camino legal a los familiares, para que no esperaran 10 años.

¿Era imposible encontrar los cuerpos?

Imposible. Solo había restos, 25 cadáveres más o menos completos, entre ellos chica. Apareció en el primer saco que abrimos, lo recuperó el Ejército nepalí.

Su último viaje fue en noviembre. ¿Se ha recuperado el país?

Las zonas rurales, con cierta rapidez, porque las construcciones eran pequeñas, de madera…, pero en Katmandú aún hay edificios en rehabilitación tras 8 años.

