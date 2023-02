La Policía Nacional explica a los sanitarios de Huesca cómo responder a una agresión

El interlocutor policial sanitario de la Policía Nacional en Huesca, Emilio Latorre, invitado por el coordinador médico, ha impartido una charla al personal sanitario del centro de salud Pirineos de la capital oscense sobre las medidas que hay que adoptar cuando un profesional es objeto de una agresión en su puesto de trabajo, según recoge la Instrucción 3/3017 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además de ofrecer distintas recomendaciones para evitar estos ataques, el agente ha recalcado la importancia de que se denuncien todos estos actos, ya que si no se hace no tendrán visibilidad.

Según ha explicado Latorre a los trabajadores de este ambulatorio, un delito no denunciado es un delito no conocido por las autoridades y por lo tanto, “no existe”. Cuando las agresiones no se comunican quedan silenciadas y sus responsables, impunes, lo que propiciará su reincidencia. Además, las autoridades policiales y sanitarias se quedan sin la valiosa información que ofrecen las denuncias, que son piezas clave en el diseño de estrategias de prevención que podrían evitar futuras agresiones similares. Las agresiones verbales a los profesionales de la salud también pueden ser denunciadas. “Los insultos y amenazas no denunciados hoy podrían convertirse en una agresión mañana”, señala el protocolo. La formación es fundamental como medida preventiva ante estos hechos. Se imparte desde 2017.

Entre los consejos para evitar estas agresiones es importante la configuración del lugar de trabajo, ya que disponer de vías de salida abiertas facilitará la huida del agredido o agredida durante un incidente violento. Por ello, se recomienda que el mobiliario de la consulta se distribuya pensando en la propia seguridad. También hay que retirar del alcance de los pacientes y otros usuarios los objetos arrojadizos y los que pueden utilizados como arma improvisada por el agresor.

La elaboración de un plan previo de huida en caso de agresión, facilitará la toma de decisiones en el caso de que se produzca una situación violenta. La policía aconseja también tener operativas y a mano herramientas para solicitar ayuda: teléfono del servicio de seguridad, sistemas de aviso discreto (botón SOS personal sanitario de la aplicación ALERTCOPS) y los teléfonos 091 de la Policía Nacional y 062 de la Guardia Civil.

Durante la agresión hay que ser proactivo, es decir, tener iniciativa y actuar con calma ante los usuarios nerviosos o alterados. Se recomienda no intentar contener a una persona agresiva cuando suponga una amenaza para la seguridad porque, ante todo, debe primar la prudencia. Como pautas para conseguir reconducirlas y evitar que lleguen a mayores se aconseja mantener la distancia de seguridad, hablar con tono pausado y calmado y evitar responder a la provocación.

Mostrar las manos en todo momento suele tener un efecto positivo y, sobre todo, escuchar las demandas de posible atacante, ya que “la escucha activa es la herramienta más eficaz en este tipo de situaciones”. En todo caso, el profesional debe optar por salir de la estancia en la que ambos se encuentren hacia un lugar más seguro, y mantener la distancia de seguridad con el agresor. Si se advierte que el riesgo es manifiesto no hay que esperar a que se produzca la agresión sino alertar a los compañeros o al vigilante de seguridad y activar los sistemas de aviso discreto.

Después de la agresión, si no se ha avisado a la Policía Nacional o a la Guardia Civil hay que hacerlo sin demora. La patrulla más cercana acudirá al lugar en pocos minutos. Además, hay que comunicar lo ocurrido a los responsables del centro sanitario.