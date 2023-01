Amazon se reúne con los alcaldes de Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha mantenido un encuentro con los primeros ediles de El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, Vicente Royo y Mariano Marcén, respectivamente, para conocer los nuevos escenarios que surgen de la implantación en los tres municipios de la octava región de infraestructura de Amazon Web Services (AWS) en Europa, la Región AWS Europa (España). En la reunión también han participado representantes de AWS.

Luis Felipe ha destacado que la implantación de AWS en la Plataforma Logística Plhus “ha sido un importante revulsivo para consolidar a Huesca como una ciudad competitiva y atractiva para la instalación de empresas y proyectos relacionados con la tecnología, la innovación y la investigación”.

“Huesca ya es una ciudad que se está adaptando al futuro no solo a nivel empresarial, como lo demuestra la instalación en Plhus de AWS y de otras empresas como Faes-Farma o Best Wonder Business (BWB); sino también a nivel educativo con una oferta formativa de referencia en materia de ciberseguridad. Sin lugar a dudas, tenemos un gran potencial que explotar gracias a la singularidad y a la especialización de Huesca como ciudad tecnológica y de innovación”, ha aseverado Luis Felipe.

Tal y como ya anunció la propia empresa, la puesta en marcha de los centros de datos de estos tres municipios apoyará la creación de más de 1.300 puestos de trabajo a tiempo completo a través de una inversión prevista de más de 2.500 millones de euros a lo largo de 10 años.

Además, como parte de su compromiso con las comunidades locales en las que está presente, además de colaborar con organizaciones sociales como Cadis, la Fundación San Blas para Personas Sin hogar o la Asociación Aspanoa, que atiende a niños con cáncer en Aragón; AWS ha creado el “Fondo AWS InCommunities”, que destinará 150.000 euros para ayudar a grupos, escuelas y organizaciones locales a iniciar nuevos proyectos con impacto en las comunidades locales.

De esta manera, ha remarcado Luis Felipe, “AWS ayuda a poner en marcha proyectos que mejoren nuestros barrios, lo que demuestra su implicación con las ciudades en las que se implanta y que la empresa quiere formar parte del día a día de la ciudad”.

Los 150.000 euros se reparten entre los tres municipios y toda la información para solicitarlos se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.changex.org/es/funds/awsincommunities-aragon-fund