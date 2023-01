Ingresa en prisión un vecino de Barbastro por lesiones y ataques para cobrar la droga que vendía

Ataques con arma blanca, amenazas a sus víctimas diciéndoles que tenía un arma de fuego y que no dudaría en utilizarla y coacciones. Este era el modo de actuar de un presunto traficante de drogas en Barbastro. El hombre, de 38 años y vecino de localidad, ha sido detenido y ha ingresado en prisión. No se descartan nuevas detenciones y más denuncias de afectados, quienes han decidido hablar con la Guardia Civil una vez que el sujeto ha entrado en la cárcel, algo que no habían hecho antes por miedo a represalias..

Agentes del Equipo de Policía Judicial y del Puesto de la Guardia Civil de Barbastro, tras numerosas gestiones, detuvieron el pasado 21 de diciembre al supuesto autor de varios delitos de amenazas, coacciones, extorsión, lesiones y contra la salud pública por tráfico de drogas y desarticularon un punto de venta de estupefacientes en Barbastro y que había causado gran alarma entre los vecinos de esa localidad.

Una persona ha sido detenida y enviado a prisión. Supuestamente llevó a cabo escenas de ataques con arma blanca, amenazando a sus víctimas diciéndoles que tenía un arma de fuego y no dudaría en utilizarla

La investigación se inició en agosto de 2022, cuando agentes de la Policía Judicial conocieron que una persona podría estar llevando a cabo distintos delitos contra la integridad física y provocando lesiones a otras personas, supuestamente llegando a agredir con arma blanca a alguna de sus víctimas. Se inició una operación para el esclarecimiento de estos hechos.

El ahora detenido, se dedicaba principalmente a la comisión de delitos relacionados con el mundo de la droga, bien por la venta de forma personal mediante el menudeo o gestionando esa venta por parte de terceras personas. Igualmente llevaba a cabo el cobro de deudas derivadas de las transacciones. Para recuperar el beneficio obtenido de la venta de sustancias estupefacientes, no dudaba en amenazar con punzones o cuchillos a sus deudores, llegando en algunos casos a herir con estas armas a los que incumplían los acuerdos de esta actividad ilegal. Es hechos los llevaba a cabo solo y, en ocasiones, en compañía de otras personas, agrediendo físicamente a las víctimas o produciendo daños en sus bienes.

Bajo la excusa de padecer algún tipo de enfermedad o discapacidad, se creía inmune a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial. Incluso se jactaba de esto de forma abierta durante la comisión de los episodios de agresión física.

Además, pensaba que tenía derecho sobre las personas que tenían algún tipo de deuda con él y los utilizaba para que adquirieran objetos a su nombre. El mismo poder quería ejercer sobre las parejas de sus deudores, de las cuales decía tenían que ser suyas. Al parecer, ha cometido algún atentado contra la libertad sexual de las mismas, aunque estas no llegaron a formular denuncia por miedo.

Las extorsiones, coacciones, amenazas y lesiones formaban parte de su forma de actuar en todas sus operaciones con sustancias estupefacientes. Una de las veces llegó supuestamente a amenazar con poseer una pistola para reforzar sus actos, lo que hacía aumentar el miedo en sus víctimas.

Llegó a perseguir a sus familiares directos por la calle con cuchillos de grandes dimensiones

Aparte de mostrar este comportamiento con las personas que tenían relaciones con él por el tráfico de drogas, lo hacía con su familia directa, a la que supuestamente ha llegado a perseguir por la vía pública con cuchillos de grandes dimensiones y con intención de agredirlos.

Finalmente, se tuvo conocimiento de que el detenido, mediante violencia e intimidación y haciendo uso de un arma blanca, intentó obligar a una víctima a que vendiese drogas. Esta se negó y, supuestamente, le hirió con un arma blanca.

Desmantelado un punto de venta de estupefacientes

Tras tener plenamente identificado al supuesto autor de los hechos y contar con testimonios de algunas de sus víctimas, la Policía Judicial de Barbastro, en colaboración con el puesto de la Guardia Civil de esta localidad, detuvo al hombre, de 38 años y vecino de dicha población.

Tras la detención se registró su domicilio, donde encontraron un revolver, 540 gramos de sustancia blanca en polvo y roca (posiblemente anfetamina), 450 gramos de cogollos de sustancia verde vegetal (supuestamente marihuana), varios teléfonos móviles y diferentes enseres entregados por sus víctimas como pago por la compra de drogas,

Con esta intervención se ha conseguido desmantelar un punto de venta de drogas que había causado gran preocupación entre los vecinos de Barbastro, donde supuestamente acudían a comprar sustancias estupefacientes personas de la comarca e incluso de otras provincias.

Las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos, fueron entregados en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Barbastro. El juez decretó el ingreso en prisión del detenido.

Continúa la investigación

Tras la detención, los investigadores han continuado realizando numerosas gestiones para conseguir la identificación de otras víctimas, que no habrían querido interponer denuncia por las amenazas e incluso agresiones sufridas debido al miedo a las represalias que pudiera llevar a cabo el ahora detenido. Tras la entrada en prisión de este individuo, estas personas han accediendo a entrevistarse con los agentes. No se descartan más denuncias relacionadas con estos hechos e incluso nuevas detenciones de personas que hayan podido colaborar con el detenido.