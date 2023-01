Pactan una condena de 2 años por tocamientos a una menor en Huesca

El hombre que iba a ser juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial de Huesca, acusado de realizar tocamientos a una menor en plena calle de la capital oscense, para el que la Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel, finalmente será condenado a dos años de prisión.

La defensa ha llegado a un acuerdo con la acusación particular y la Fiscalía y el juicio se ha suspendido. Se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño para fijar la pena en dos años. La condena se suspenderá, condicionada a no delinquir durante ese tiempo, de manera que no ingresará en prisión. Se ha establecido conforme a la legislación anterior a la reforma de la ley del 'solo sí es sí', según precisaron fuentes de la Fiscalía.

Sobre las 13.00 del día 4 de junio de 2021, el acusado, de forma sorpresiva y mediando ánimo libidinoso, tocó las nalgas de la víctima en plena calle, según el relato de hechos de la acusación pública.

Por ello, consideraba al acusado responsable de un delito contra la libertad e indemnidad sexual por un abuso a una menor de 16 años, que está castigado con penas de dos a seis años de prisión ya que la nueva Ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’, no ha variado la horquilla de penas mínimas y máximas para este delito.

Además de los tres años y medio de cárcel solicitados inicialmente por la Fiscalía, como medidas complementarias pedía que se le prohíba la aproximación a la menor, a su domicilio, lugar o lugares de trabajo, así como lugares frecuentados por la misma, aún de manera ocasional, en una distancia no inferior a 50 metros, y la comunicación con la misma por cualquier medio, en ambos casos durante el plazo de cinco años; y una medida de libertad vigilada de otros cinco años posterior al cumplimiento de la condena de cárcel. Y por último, reclama el pago de una indemnización por daños morales de 4.200 euros.