Quejas por las obras junto a un colegio de Huesca: "Es un peligro cruzar la calle"

"Estamos cansados de oír hablar de la Ciudad de las Niñas y los Niños y de que en Huesca tienen que ir solos al colegio, pero venir al Alcoraz es un peligro diario y más ahora con las obras". Es la queja de Isabel Pérez, presidenta de la Asociación de Madres y Padres del colegio público Alcoraz, que denuncia los riesgos a los que se enfrentan cada día algunos de los escolares que acuden al centro por la peligrosidad de un paso de peatones de la calle Alcañiz y que se han agravado aún más desde que comenzaran hace más de dos meses unos trabajos de reurbanización en el entorno.

Ante esta situación, las familias reclaman que mientras duren estas obras haya una patrulla de la Policía Local fija en el paso de cebra de la calle Alcañiz "y no solo a las nueve de la mañana, también a las dos de la tarde porque cuando los niños y niñas se van a comer a casa también tienen que cruzar por allí", recalca Isabel Pérez. Y una vez que finalicen los trabajos, piden que acudan una o dos veces a la semana "porque hay otros colegios de la ciudad que no tienen la puerta en una calle con tráfico pero sin embargo hay dos patrullas diarias mientras que aquí no están nunca". Entienden que este tipo de obras acarrean molestias, "pero los peatones tenemos que cruzar los pasos de cebra con seguridad", exigen. Y por ello, esperan que el Ayuntamiento responda a sus peticiones "y no esperen a actuar a que haya alguna desgracia", advierten.

En respuesta a estas quejas, el equipo de gobierno del PSOE asegura que desde el comienzo de las obras se han dispuesto pasos alternativos señalizados y controlados por la Policía Local. "El ayuntamiento es consciente de que las obras son molestas e intenta que sean lo más breve posibles, pero se está trabajando para solucionar un problema que afecta a un número importante de vecinos", recalca. Prevén finalizar esta primera fase "cuanto antes" y mientras tanto trabajan para minimizar "al máximo" esos inconvenientes.

Isabel Pérez explica que estos riesgos afectan especialmente a los niños y niñas que acuden caminando cada día al colegio Alcoraz desde la zona del cuartel de la Guardia Civil ya que tienen que cruzar por el semáforo ubicado a la altura del cruce de la calle Alcañiz con Martínez de Velasco, muy cerca de la rotonda del Hospital Universitario San Jorge. "A la hora de entrada al colegio, esa calle absorbe una cantidad de tráfico tremenda porque recoge a toda la gente que viene de la variante para salir hacia Zaragoza y se forman unas colas de coches enormes", señala. Además, cuando los peatones pulsan el botón para tener prioridad de paso "tarda una eternidad en ponerse verde y cuando lo hace, enseguida se pone en intermitente el de coches con lo que muchos conductores no le hacen caso", asegura. Con el inicio de las obras en octubre, la situación ha ido "a peor" ya que se valló el entorno y no se podía acceder al botón del semáforo.

Las familias denuncian el peligro de este paso de peatones de la calle Alcañiz de Huesca. Amypa CEIP Alcoraz

Desde la Amypa del Alcoraz han solicitado reiteradamente la presencia permanente de la Policía Local para garantizar la seguridad de los cruces de los peatones a las horas de entrada y salida del colegio "pero solo han venido cuatro días contados", se quejan.

Este lunes, los trabajadores de las obras pintaron un paso de cebra provisional de color amarillo "y al día siguiente estaba vallado y con una excavadora en medio con lo que no podían cruzar los niños", denuncian. También se han colocado carteles en el entorno pidiendo a los viandantes que crucen por otro paso de cebra "pero no hay ninguno cerca, porque la única posibilidad es que crucen hacia el hospital, sigan por el paseo y después de la gasolinera, utilicen el paso de peatones de Martínez de Velasco dando un rodeo enorme", subrayan.

Pasos de peatones provisionales pintados para cruzar hacia el colegio Alcoraz de Huesca. Amypa CEIP Alcoraz

Además, hacen hincapié en que el problema no afecta solo a los escolares sino a todas las personas con movilidad reducida del barrio "porque no les han habilitado ninguna zona para poder cruzar la calle".

Afecciones al tráfico

La Policía Local informó que con motivo de estas obras, desde el pasado lunes 19 y hasta la finalización de los trabajos, habría afecciones al tráfico de vehículos. Así, los que circulen desde la entrada a Huesca por la avenida Martínez de Velasco y pretendan continuar por la calle Alcañiz, deberán desviarse por la calle Fidel Pagés Miravé, salvo los vehículos articulados y de grandes dimensiones, que deberán continuar por la avenida Martínez de Velasco pasando la rotonda del Hospital San Jorge e incorporarse más adelante.

Sin embargo, en cuanto al sentido de circulación de los vehículos que circulan por la calle Alcañiz procedentes de la avenida de los Monegros y la carretera Sariñena (A-131), y en sentido hacia la avenida Martínez de Velasco, no tendrán afecciones.

Los cortes de tráfico estarán debidamente señalizados aunque la Policía Local recomienda utilizar vías alternativas para evitar las posibles retenciones o aglomeraciones de tráfico.