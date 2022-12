Las estaciones del Pirineo aragonés ofrecen ya más de 100 kilómetros con la apertura de Cerler

La oferta de nieve en el Pirineo aragonés superará a partir de hoy los 100 kilómetros con la apertura de Aramón Cerler, que arrancará la temporada con 12 km que conectarán nueve pistas de los valles de El Molino y Ampriu, cubriendo las pistas de debutantes de ambas zonas, con espesores de entre 30 y 60 cm. Además, en este primer día pondrá en marcha nueve remontes.

Tanto hoy como mañana, y ante el estreno parcial de la estación, el forfait podrá adquirirse con una tarifa reducida de 28 euros. El acceso estará abierto desde este martes en los sectores Cerler 1500 y Ampriu 1900.

Además, el grupo Aramón sigue trabajando para abrir el área de Panticosa y las estaciones de Valdelinares y Javalambre, en Teruel, en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

Cerler se sumará a las estaciones de Astún-Candanchú y Formigal, que ya inauguraron la temporada el pasado fin de semana. Hoy ofrecerán 47 y 34 kilómetros, respectivamente. También abrió la campaña el espacio nórdico de Llanos del Hospital de Benasque, que tiene 10,5 km esquiables.

Una jornada más, el Pirineo mantuvo el ambiente gélido. Benasque registró la cuarta temperatura más bajada del país con 6,1 bajo cero. También entraron dentro de ese ‘top ten’ las estaciones meteorológicas de Astún-La Raca y Cerler-Cogulla con -5,80.

El macropuente festivo de la Constitución y de la Inmaculada está dejando cifras de ocupación "muy irregulares" en la provincia de Huesca, según la encuesta realizada por la Asociación de Hostelería y Turismo a la que han contestado más de 40 empresas: un 50% en los valles pirenaicos y apenas un 40% a pie de pistas. "Unas cifras que dependen de cierta premura en la planificación, de las nevadas y, sobre todo, de la apertura total de las estaciones ya que en el momento en que estas abran, seguramente mejore el nivel de ocupación", confían.

En general, para el resto del mes y para la temporada de invierno, hay un "leve optimismo", aunque también existe una cierta preocupación por la coyuntura y el contexto actual. A nivel nacional, las perspectivas de ocupación hotelera para este invierno superan las cifras registradas en 2019, a la sombra de una posible recesión el próximo año.

En Huesca, las cifras medias de ocupación podrían alcanzar el 35-40% para todo diciembre y el 50% en fines de semana. Desde la asociación advierten de que la mayor dificultad actual es acceder a alojamiento para los trabajadores y la mayor preocupación es el incremento de costes de energía y materias primas que no se puede repercutir en el cliente. Y es que la media de factura de luz que paga un alojamiento se ha disparado un 175% por lo que se esperan grandes facturas de gas para estos meses. "También inquieta la oferta no regulada de viviendas con carácter intrusista, no controlada, que crea problemas vecinales y que impide el acceso a los trabajadores", resaltan.