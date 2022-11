Mujeres de entidades vecinales de Aragón reflexionan sobre violencia de género, corresponsabilidad y cambio climático

La Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (Cavaragón) y la Red Aragonesa de Mujeres Vecinales han organizado este fin de semana en Huesca el II Encuentro de Mujeres Vecinales de Aragón con la participación de más de 40 personas que han reflexionado sobre la violencia de género, la corresponsabilidad o la adaptación de las ciudades al cambio climático. En este caso, la Federación de Barrios Osca XXI de Huesca ha ejercido de anfitriona de las actividades desarrolladas en los locales de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo

En la primera jornada se contó presencia de María Goikoetxea, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, además de representantes de Cavaragón y de Osca XXI. Además, se realizó un taller sobre sexualidad a cargo de Desmontando a la Pili y un actuación teatral del Colectivo To para poner en evidencia los problemas de conciliación y los micromachismos en tono de humor, abriendo también un espacio de reflexión.

Y en la segunda jornada, las federaciones de vecinos de Huesca, Zaragoza y Teruel explicaron sus experiencias. También se pudo escuchar el trabajo de otros colectivos de Huesca como la Red Vecinal Oscense, el Grupo de Mujeres Gitanas, el Colectivo de Mujeres Feministas, o la Federación por la Multiculturalidad y Violencia Obstétrica.

En la clausura participó de nuevo María Goikoetxea, el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huesca, Ramón Lasaosa, y miembros de Cavaragón y de Osca XXI. En ella se hizo además un reconocimiento al trabajo realizado y aprovecharon para hacer un llamamiento a que estos encuentros continúen en el futuro.

Los promotores buscan, entre otras cosas, combatir la lacra de la violencia contra las mujeres y poner en valor la importancia de la educación afectivo sexual "porque es el arma más valiosa para luchar contra ello".

Además, aunque reconocen los logros conseguidos gracias a la lucha feminista, advierten de que hay que seguir trabajando aumentando redes de apoyo y no bajar la guardia "porque hay intereses que tienen miedo a la libertad de las mujeres". Y ponen como ejemplo los pinchazos en las fiestas del pasado verano "porque pueden tener el objetivo de que vivamos con miedo, que no seamos libres, que tengamos miedo a que nuestras hijas salgan, se diviertan y piensen por ellas mismas...y no lo tenemos que consentir", subrayan.

Además, como integrantes de asociaciones vecinales, reivindican mejoras en el entorno más inmediato y en todas las áreas, incluido el urbanismo, el medio ambiente, la sanidad, la educación, la dependencia... También reclaman políticas para luchar contra el cambio climático "porque hoy la ciudad debe responder a las personas que la habitan, a la buena convivencia, a un modelo con un medioambiente saludable, sin riesgos para la salud y teniendo en cuenta la movilidad y accesibilidad de las personas, una ciudad amable", señalan.