Monzón estrena una pista de 'pump track' homologada para pruebas de alto nivel

Una exhibición de bikers locales, de las escuelas de Vencillón y Cerler, junto a los subcampeones de España Jon Pardo y Ruth Frutos y el campeón de España master 40, Roberto Leal, ha servido para inaugurar este sábado la pista de 'pump track' de Monzón, que está homologada para acoger campeonatos de alto nivel.

La instalación se ha ejecutado en el parque de la Azucarera y tiene una superficie de 1.250 metros. Las empresas Paobal y Pumptrack Park se han encargado de la ejecución de los trabajos por un montante de 195.946 euros más IVA y cuenta con la cofinanciación del programa Feader en el marco de la estrategia de desarrollo local Leader, a través del Ceder Zona Oriental con 40.000 euros.

El concejal de Deportes, Eliseo Martín, se ha mostrado “muy feliz por esta inauguración, demandada por los amantes de este deporte y que ha sido posible gracias al trabajo de muchos departamentos y la implicación de referentes como Jon Pardo en su ejecución, así que ahora espero que todos la disfruten y el próximo año podamos acoger una competición nacional”.

Mientras, Raúl Castanera, concejal de Urbanismo, ha señalado que “es un proyecto ilusionante para el equipo de gobierno en el que hay detrás muchas horas de trabajo y que, sin duda, es una referencia que nació desde la demanda de la juventud”.

El presidente del Ceder Zona Oriental, Óscar Moret, ha apuntado “que se trata de una infraestructura novedosa y que podéis estar contentos con la misma que se ubica junto a otros emplazamientos deportivos”.

El biker Jon Pardo se ha mostrado emocionado. "No me lo puedo creer y agradezco a Isaac y Eliseo que se haya construido esta pista de la que resalto el radio de los peraltes que son muy seguros y la velocidad. Un circuito que me ayudará a progresar y que nos permitirá acoger campeonatos de nivel”, ha dicho.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha cerrado el turno de declaraciones, señalando que “hoy es un día muy feliz por esta nueva instalación que ha llevado mucho trabajo en equipo, quiero agradecer a Eliseo, Raúl y a nuestro crack Jon Pardo por su asesoramiento para que esta pista sea una de las mejores de Aragón y en la que estoy seguro que muchos montisonenses y vecinos van a disfrutar”.