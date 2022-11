Sobrarbe rescata el arte de los muros de piedra seca, Patrimonio de la Humanidad

La Comarca del Sobrarbe y el Geoparque Mundial de la Unesco Sobrarbe-Pirineos siguen en su empeño de recuperar el viejo arte constructivo de la piedra seca y han organizado la tercera edición de un taller con el objetivo de contribuir a la salvaguarda de esta técnica para transmitirla a las generaciones futuras.

Cada uno de los dos grupos participantes en el taller de piedra seca disfrutará de una sesión teórica 'online' y tres jornadas de trabajo práctico. Estas se centrarán en la construcción y reparación de muros de la mano de docentes profesionales de la construcción y ganaderos expertos en esta técnica. Se desarrollarán en las inmediaciones de la ermita de San Andrés en Laspuña y en la localidad de Fosado, en el municipio de La Fueva. La actividad es gratuita y los interesados pueden inscribirse a la misma a través del formulario que encontrarán en la web www.geoparquepirineos.com

Según los organizadores, este taller surge con el objetivo "de que todas las personas que conviven habitualmente en un entorno sembrado de construcciones en piedra seca que se desmoronan tengan la oportunidad de conocer los fundamentos básicos de esta técnica".

En el arte de la piedra seca no se utiliza ningún tipo de argamasa. Comarca de Sobrarbe

El Arte de la Construcción en piedra seca fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2018 por la Unesco, y en Sobrarbe existen numerosos ejemplos de este tipo de construcción, en el que no se utiliza ningún elemento de argamasa para construir los muros.

El taller está abierto a todo tipo de público, pero especialmente, a través de estas sesiones se busca mejorar las habilidades de las personas que viven en el territorio y que pueden colaborar en el mantenimiento de estas construcciones comunes o privadas, en su vida cotidiana, así como mejorar el perfil técnico de los profesionales de la construcción que, por no ser originarios de Sobrarbe o por no haber recibido este conocimiento de sus mayores, actualmente no conocen la técnica de construcción en piedra seca y desean formarse en este campo. Se enmarca en las líneas del Plan Estratégico de Desarrollo Rural, Patrimonial y Turístico de la Comarca de Sobrarbe 2021-2030.

En la primera edición, celebrada en 2019, se trabajó en el conjunto de las mallatas (cabañas de pastores) de Albella (Fiscal) y en Moriello de Sampietro (Boltaña). En 2021 se celebró la segunda edición en los entornos del Monasterio de San Victorián (El Pueyo de Araguás) y del castillo de Aínsa.