Cacerolada en Huesca de los comedores escolares para exigir "cocinas dignas y saludables"

Los trabajadores de cocinas de los centros escolares de Aragón han vuelto a concentrarse para exigir igualdad de trato con el resto de personal de la Comunidad Autónoma y reivindicar unos servicios públicos de calidad. "No somos comederos", "Los niños son humanos, quieren comer sano" o "No somos un negocio, somos un servicio público" han sido algunas de las consignas exhibidas en la movilización que se ha celebrado este miércoles en Huesca, tras otras dos que tuvieron lugar hace unas semanas en Zaragoza. Los profesionales, con un 70% de interinos, esperan que prospere la vía de la negociación y no haya que recurrir a la huelga.

Los cocineros utilizaron las cacerolas para hacer oír su malestar y también pusieron su impronta en un agradecimiento dulce a los asistentes con una chocolatada. Su movilización pretende en primer lugar reivindicar la gestión directa y pública de todos los comedores escolares, con cocinas 'in situ', que ya son minoría en Aragón, pues la mayor parte de los centros tienen el servicio externalizado. Todavía hay cocina propia en 35 colegios que han estado representados: Sariñena, Grañén, Huesca, Teruel, Zaragoza, Jaca, Broto, Benasque o Almudévar.

Protesta de los trabajadores de las cocinas escolares. Javier Navarro

Y esas escuelas son atendidas por personal del Gobierno de Aragón, con una plantilla de un centenar de trabajadores, entre cocineros, ayudantes y personal de limpieza. "Cada vez hay menos porque se tiende a externalizar el servicio", afirma Pedro Sánchez, del Pío XII de Huesca. "Nosotros compramos al carnicero y al frutero de aquí, producto fresco de cercanía, y hacemos la comida en el día. Creamos riqueza y sale rentable". En la capital oscense, solo cuatro de los ocho centros públicos tienen cocina propia (Pío XII, San Vicente, Sancho Ramírez y Juan XXIII).

Los cocineros ofrecieron chocolate a los asistentes. Javier Navarro

Son "la única forma de garantizar la elaboración de unos menús sanos, de calidad, con productos frescos y de proximidad", afirman. "La comida no es un negocio y nadie puede mirar hacia otro lado ni permitir que se mantengan las líneas frías, comida congelada y elaborada en cantidades industriales que se traslada kilómetros y kilómetros a diario, en contenedores, recalentándola para su servicio", señala el manifiesto leído en la acción reivindicativa. O cáterin, que aunque pueda elaborar la comida 'in situ', "tiene productos peores a los adquiridos directamente a proveedores cercanos".

La protesta ha servido también para reclamar la equiparación de los trabajadores, ahora que se ha abierto la negociación colectiva. Entre sus peticiones está la de tener contratos fijos anuales, como el resto de colectivos de educación, poniendo en valor la responsabilidad de sus puestos de trabajo, "erradicando definitivamente las penosas condiciones laborales que tenemos". También la creación de bolsas para la cobertura de vacantes.

Pedro Sánchez considera una necesidad que la administración realice "sustituciones efectivas y rápidas", contratos de trabajo para todo el año, porque en verano se van al paro, y el reconocimiento de sus funciones. "Ahora, después de 16 años, se empieza a negociar".