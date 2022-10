Vecinos y entidades culturales solicitan protección para la necrópolis de Martínez de Velasco de Huesca

En 1985, gracias a la zanja abierta para renovar una instalación de abastecimiento en los jardines situados a la altura de la vivienda n.º 30 de la avenida de Martínez de Velasco de Huesca, se recuperó una singular escultura ibérica. Fue un hallazgo fortuito que permitió identificar la única necrópolis antigua conocida hasta este momento en la capital oscense. En sucesivas excavaciones durante los siguientes cinco años se hallaron 10 estructuras tumulares, un muro de grandes dimensiones y grandes túmulos circulares. También se realizaron prospecciones geofísicas para conocer su extensión y, aunque los resultados no fueron concluyentes, parece que esta se extiende con mayor densidad hacia el oeste.

Hoy, treinta años después de los últimos trabajos arqueológicos, el Ayuntamiento de Huesca prepara una proyecto de reurbanización de esta calle en cuyo desarrollo está prevista la participación ciudadana. La Federación de Barrios Osca XXI, la Asociación de Vecinos Osce Biella, la Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca y la Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) han solicitado a la Acaldía su incorporación al proceso informativo y participativo activado recientemente.

Cabeza íberica hallada en las excavaciones de Martínez de Velasco. Fernando Alvira

Estas entidades quieren conocer, en particular, el alcance de las medidas que se adopten en materia de prevención e intervención arqueológica, ya que consideran que se tiene escaso conocimiento respecto a este cementerio íbero. "La reforma de la avenida Martínez de Velasco constituye no solo una operación urbanística de notable relieve sino también una oportunidad de insoslayable valor en materia de patrimonio cultural, oportunidad que, a no dudarlo, el Ayuntamiento sabrá aprovechar con el concurso de la ciudanía", señalan en la solicitud enviada a la Alcaldía.

La concejala de Urbanismo, María Rodrigo, ha indicado que los técnicos municipales están redactando el proyecto de intervención y que, cuando esté terminado se remitirá a la Dirección General de Patrimonio, "que determinará qué acciones hay que llevar a cabo en relación a los restos arqueológicos".