Monzón, a la espera de noticias de la DGA sobre el segundo instituto

El Ayuntamiento de Monzón sigue sin recibir noticias del Gobierno de Aragón con respecto a los planes de la Consejería de Educación para construir un segundo instituto público de Secundaria desde que el pasado mes de julio el Consistorio ribereño pusiera a su disposición los terrenos para esta nueva infraestructura, en el barrio de La Carrasca.

Desde que el Ayuntamiento aprobara en julio la cesión de los terrenos necesarios para la construcción no ha habido ninguna noticia al respecto lo que ha motivado hoy una reunión por parte de representantes de la Plataforma por un Segundo Instituto Público en Monzón con la se reunieron con el alcalde, Isaac Claver y la concejal de Educación y Cultura, Nuria Moreno para tratar la situación. Durante la reunión, los representantes públicos recordaron que, si la DGA tiene voluntad de invertir en Monzón, es momento de plasmarlo en el Plan de Infraestructuras Educativas, donde deben incluirse las infraestructuras que prevén desarrollar durante los próximos años. Así, mientras que desde el Ayuntamiento se sigue con el expediente impulsando cuestiones urbanísticas, la DGA ya podría contratar el proyecto de la nueva infraestructura o, cuanto menos, comunicar al Consistorio sobre los pasos que la administración autonómica está dando.

La concejal, Nuria Moreno, manifestaba su “sorpresa” ya que tras tres meses después de poner a disposición, por unanimidad del Pleno, la parcela que adquirimos de 15.000m2, no tenemos noticias de Educación de la DGA”. Añadía además que “el consejero de Educación, Felipe Faci, se excusó en multitud de ocasiones que no había terrenos y, ahora que los tiene, no sabemos nada. El mismo fue quien se comprometió, en sede parlamentaria, a redactar el proyecto, tan pronto tuviera a su disposición los terrenos”.

Los terrenos adquiridos en julio por 225.000€, sitos en el Polígono 21, parcelas 207 y 6 de Monzón, obtenían el informe técnico favorable de la Unidad Técnica de Construcciones del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en octubre de 2021, al considerar que los condicionantes y características físicas del terreno, la previsión de accesos para peatones y vehículos, la superficie ofrecida para albergar el equipamiento educativo y la cercanía de su ubicación en relación con la zona urbana del municipio, la hacen el emplazamiento idóneo.