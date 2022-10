La 26ª Feria del Vehículo de Ocasión de Binéfar cierra con 47 ventas

Con un total de 47 vehículos vendidos, Febivo 2022 ocupa uno de los primeros puestos en la tabla histórica de ventas del certamen, a pesar de que los expositores han sido seis –uno menos que el año anterior- y no contaban con demasiadas existencias. Lo más destacado ha sido el gran número de visitantes que se ha registrado durante todo el fin de semana en el Recinto Ferial de Binéfar, con un goteo constante que, según la contabilidad de otras ediciones, se calcula en unas 3.000 personas.

Desde la tarde del viernes, día de la apertura, se empezaron a registrar ventas y la tendencia que marcó la primera jornada se ha mantenido durante el sábado y el domingo, no dando tregua a los expositores y sus comerciales, que se han mostrado muy satisfechos con el resultado de esta vigésimo sexta edición de Febivo, en la que no solo han cerrado operaciones –vendiendo el 33% de los vehículos expuestos-, sino que han pospuesto no pocos contactos para las próximas semanas.

La tipología de los vehículos vendidos ha sido muy variada, como la oferta de la feria, por lo que la horquilla de precios ha variado entre los 4.000 y los 30.000 euros. La media ha sido de 12.000 a 18.000 euros, los vehículos más buscados. El valor total de lo vendido no se podrá conocer hasta finales de la semana que comienza, cuando queden formalizadas las ventas comprometidas en la feria.

La concejala delegada de Fomento y Desarrollo del Ayuntamiento de Binéfar, Yolanda Gracia, se ha mostrado muy satisfecha al cierre del certamen porque ha recogido muy buenas impresiones entre los expositores, que han vendido una media de 8 vehículos -16 el que más y 3 el que menos-, superando la cifra de la última edición, año en que las ventas sumaron 38 vehículos.

“El balance es francamente satisfactorio porque se ha logrado el propósito de la feria que es vender lo expuesto, en este caso vehículos de gama media y media alta con precios algo más elevados que en otras ediciones, por tratarse de vehículos seminuevos y kilómetro cero, oferta que los compradores han sabido aprovechar”, ha comentado la edil. Yolanda Gracia concluía que "organizar este certamen compensa desde todos los puntos de vista, ya que responde tanto a los intereses de los expositores como de los visitantes, además de atraer mucho público a la localidad durante todo el fin de semana”.

Entre todos los clientes que han comprado un vehículo en los dos días y medio del certamen el día 18 de noviembre se sorteará un premio único de 1.000 euros, que para hacerlo efectivo la persona agraciada deberá tener certificada la transacción.