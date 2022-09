La asociación Adrya de Sabiñánigo busca fondos a través de crowdfunding para comprar un vehículo adaptado

Un vehículo adaptado es fundamental para transportar a personas de movilidad reducida, por ello, la asociación Adrya de Sabiñánigo, ha puesto en marcha un crowdfunding para poder adquirir un vehículo de unas características determinadas para estos usuarios. Ya hace unas semanas que pusieron en marcha esta forma de financiación o colaboración colectiva. Pero la necesidad se hizo más patente este verano, cuando tuvieron que trasladar por una urgencia médica a una persona en silla de ruedas hasta el hospital de Jaca.

“Somos conscientes de que tener un vehículo es necesario. Hemos funcionado con transporte público de la zona, pero en este caso estaba averiado y no existe de forma accesible ningún otro recurso que nos pueda llevar a hacer frente a una emergencia sanitaria”, según explica Ana Piedrafita, miembro de Adrya.

Una participante del campamento para personas con diversidad funcional que se desarrolló en Isín del 19 al 28 de agosto, tuvo la necesidad de acudir al hospital de Jaca. Con parálisis cerebral, en silla de ruedas, movilidad muy reducida y con una luxación de cadera crónica, comenzó a tener un dolor intenso en la cadera izquierda.

“En un primer momento se gestionó bien, porque la trasladó una ambulancia, pero al día siguiente seguía teniendo un dolor muy intenso e inaguantable, por lo que se decidió llevarla de nuevo al hospital”, señala Ana. En este caso “al no considerarse emergencia no disponíamos de ambulancia, por lo que no teníamos forma de ir a Jaca”, añade. La comarca Alto Gállego “tiene un vehículo adaptado, en un horario concreto, y por la buena fe de la gerente y la conductora, pudimos ir al hospital, pero ya no pudieron llevarla de vuelta”. Así que se vieron en la obligación de alquilar una furgoneta en Zaragoza.

“Tener un vehículo adaptado es algo absolutamente necesario, además estaría disponible en la zona para este tipo de necesidades que hemos detectado”, subraya Piedrafita. Por todo ello, solicitan colaboración a través de un crowfunding “en el que se puede colaborar con lo que cada uno pueda”, a través de este enlace: https://www.migranodearena.org/reto/por-un-ocio-inclusivo-real-y-de-calidad

La asociación Adrya se creó en enero de 2020 en Sabiñánigo, con el objetivo de atender a personas con diversidad funcional, independientemente de su edad y diagnóstico, dar respiro y apoyo a las familias. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y sus familias a través de terapias de estimulación cognitiva, sensorial, motriz y habilidades funcionales; y actividades de ocio adaptadas a sus necesidades, a través del Club de Ocio, Respiros familiares de fin de semana y campamentos en fechas claves como semana santa, verano o navidad, proporcionando a los participantes un ocio de calidad y a sus familiares, momentos para reponer las pilas y descansar.