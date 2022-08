Un grupo chino se interesa por el proyecto del túnel de 9 km entre Benasque y Luchon

El valle de Benasque sigue sin renunciar al sueño de una comunicación directa con Francia. Así volvió a quedar patente este viernes en el Encuentro sobre cooperación transfronteriza celebrado en el Palacio de los Condes de la Ribagorza para dar un nuevo impulso al proyecto de construir un túnel de uso turístico de 9 km y 316 millones de euros, según un estudio de la Fundación Transpirenaica que encargó la DGA. El viaje hasta Bagnères de Luchon se acortaría de 112 km y dos horas de ahora a solo 25 km y 30 minutos, y para financiarlo se plantean distintas fórmulas, como un peaje mixto de 55 euros por vehículo.

La Asociación Pro Túnel Benasque-Luchon ha encontrado ya la complicidad de un grupo empresarial chino que tendría interés en invertir en este proyecto. El presidente de la asociación, José Luis Ballarín, ha mantenido varios contactos con los representantes de este holding en Europa "y nos han dicho que por ellos no habría problema en asumir esa inversión", afirma. Les han trasladado sus estudios previos y aunque aún no hay ningún acuerdo en firme, se muestra esperanzado "porque ya sabemos que las empresas chinas tienen interés en meter la cabeza en inversiones estratégicas en Europa como podría ser este túnel". Y es que uniría Zaragoza con Toulouse, la cuarta ciudad de Francia con 450.000 habitantes

Desde la asociación también plantearon el proyecto a Seopan, la patronal de las grandes constructoras españolas, pero no encontraron su apoyo "porque al no poder pasar camiones, ven la viabilidad del posible peaje a muy largo plazo". Los promotores insisten en que su intención es abrir un paso solo turístico, manteniendo Somport y el valle de Arán para el transporte de gran tonelaje.

Ballarín informó de estos contactos al propio presidente del Gobierno de Aragón durante un breve encuentro que mantuvieron a principios de junio en Benasque. Allí, Javier Lambán se comprometió a reunirse con la asociación tras el verano. Esa es su siguiente prioridad "porque necesitamos el visto bueno definitivo de Aragón y Occitania antes de dar el siguiente paso con la administraciones centrales de ambos países".

En la jornada de este viernes intervinieron varios expertos, entre ellos el ingeniero Joaquín Bernad, autor del estudio de viabilidad económico-financiera del túnel encargado a la empresa Sers. Explicó que el proyecto, que sigue el estudio original que hizo en 1994 la Universidad Politécnica de Cataluña, plantea una infraestructura de baja cota ya que la boca sur se situaría entre los kilómetros 67 y 68 de la A-139, a 1.426 m, y seguiría en línea recta y con una pendiente de descenso del 3% hasta su salida en Francia en el km 11,497 de la D-46a, en el barranco de Houradade. Se haría en 5 años y, a su juicio, "ambientalmente no debería tener grandes dificultades".

"No es obligatorio hacer el túnel más largo de España para cruzar de Benasque a Luchon; hay otras soluciones más cortas que quizá tendrían más impacto pero costarían la tercera parte"

No obstante, y aunque no las incluyeron en aquel estudio, habló de otros posibles trazados "porque no es obligatorio hacer el túnel más largo de España para cruzar de Benasque a Luchon", subrayó. Diseñaron otras soluciones más cortas de hasta 3 km "que quizá tendrían más impacto pero costarían la tercera parte", señaló.

Una larga lista de beneficios medioambientales

José Ignacio Fábregas, ingeniero de montes y gerente de la empresa Pirinea, expuso las numerosas posibilidades medioambientales que abriría este túnel como crear un gran parque internacional de los Pirineos centrales para mejorar las estrategias de conservación; promover un transporte público más sostenible al acercar Benasque al futuro tren de hidrógeno de Luchon; crear una interconexión energética con Francia; o acercar las estaciones de esquí de ambos países. "Lejos de lo que puede parecer al ser una gran obra, podría tener un impacto medioambiental muy positivo", dijo.

Por su parte, Fernando Palacín, director de la Fundación del Hidrógeno de Aragón, incidió en las ventajas de este combustible para potenciar una movilidad más sostenible en el valle. "Los próximos años van a ser clave para desplegar la tecnología de forma robusta para el día a día", manifestó.