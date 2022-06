"Necesitamos fondos para que si surge otro talento como el número 2 de Facebook de Sabiñánigo pueda quedarse en Huesca"

Si tienes una idea o un proyecto ya en marcha de emprendimiento en la Hoya de Huesca, Cinca Medio, Somontano, La Litera y Los Monegros puedes optar a un premio de hasta 2.500 euros y 20 horas de mentorizaje en la Revuelta Rural que se celebrará los días 8 y 9 de julio en Sariñena. Caixabank, los grupos de desarrollo rural de estas cinco comarcas altoaragonesas (Adesho, Ceder Zona Oriental y Ceder Monegros) y la Diputación Provincial de Huesca colaboran en este proyecto piloto que también se impulsa en Galicia y en Castilla y León.

Los detalles han sido presentados este martes por parte de Javier Sancho, de Agrobank Aragón (línea de negocio de Caixabank dirigida a la actividad agroalimentaria), y Pablo Rengifo, director general de Rural Talent, junto a la diputada delegada de Iniciativas Locales, Miriam Ponsa, y los presidentes de Adesho (José Luis Gállego), Ceder Zona Oriental (Óscar Mored) y Ceder Monegros (José Manuel Penella).

La jornada del 8 de julio estará dedicada a impartir distintos talleres (validación de ideas, tecnología, marketing, comercialización...) para la promoción del emprendimiento y el 9 de julio se presentarán los proyectos de los emprendedores que se inscriban ante un jurado. El primer premio se llevará 2.500 euros y 20 horas de mentorizaje; el segundo, 1.500 euros y 20 horas; y el tercero y el cuarto, 500 euros y 10 horas cada uno. Las inscripciones, que son gratuitas, pueden realizarse a través de la página web https://ruraltalent.eu/huesca/.

Después de un primer diagnóstico en el que han colaborado los centros de desarrollo rural, además de empresas y habitantes de estos territorios, se han identificado seis sectores prioritarios donde se necesitan emprendedores en estas comarcas: transformación agroalimentaria, producción y comercialización ecológica; servicios y tecnología del sector primario; comercio y servicios para la población; turismo de experiencia patrimonial y gastronómica; y artesanía, ocio y cultura.

Javier Sancho ha destacado el "firme compromiso" de Caixabank para crear ecosistemas de emprendimiento y desarrollo rural con el objetivo de "darle vida al tejido socioeconómico de nuestras poblaciones".

Mientras, los responsables de los tres centros de desarrollo rural que participan en esta iniciativa han valorado muy positivamente la posibilidad que les ofrece para seguir buscando emprendedores, una tarea que llevan realizando desde hace 30 años. Óscar Mored, del Ceder Zona Oriental, ha hecho hincapié en que "a veces en el mundo rural pensamos que somos más débiles o que no podemos superar a las ciudades, pero te levantas un día por la mañana y ves que el número dos de Facebook a nivel mundial es de Sabiñánigo". En este sentido, considera que su tarea es buscar a esos talentos del mundo rural "escondidos y que muchas veces no sabemos aprovechar porque nos faltan fondos": por ello, ha insistido en pedir más financiación pública y de entidades como Caixabank "para que si surge otro chaval como el de Sabiñánigo pueda establecer su empresa en Huesca porque si no, acabamos exportando talentos al mundo y eso hace que el medio rural sea un poco más débil".

También José Manuel Penella y José Luis Gállego han coincidido en afirmar que proyectos como este les ayudará a conocer mejor las necesidades de cada territorio, que son cambiantes, para seguir definiendo las estrategias y prioridades de cara a la próxima convocatoria de fondos para el medio rural del período 2023-2029. "El objetivo es que al final la riqueza más importante que es la gente, pueda quedarse en el territorio para desarrollar sus proyectos de vida", han resaltado.