Jaca celebra una Semana Santa solidaria con Ucrania

La Semana Santa de Jaca, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2011, es una de las tradiciones religiosas y culturales más arraigadas de la capital jacetana, con 9 Hermandades y Cofradías, algunas de ellas fundadas en el siglo XVIII. Este año ha podido recuperar su programación habitual, llevando a cabo la gran mayoría de sus actos, que también miran hacia lo que ocurre en Ucrania.

Este conflicto bélico está muy presente en la ciudad, que sigue acogiendo refugiados, y las hermandades no quieren quedar al margen en cuanto a ofrecer ayuda. Por ello, la Semana Santa solidaria con el pueblo ucraniano, ya que va a recaudar fondos. Algunos de ellos ya han llegado a ese país.

La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que procesionó el domingo y que también saldrá este Viernes Santo, es la más numerosa en cuento a cofrades y ha destinado una partida económica a Cáritas-Ucrania. Es tradición que los integrantes de la hermandad celebren una comida después de la procesión del Domingo de Ramos, que cada uno paga de su bolsillo.

Este año, además, se dio la posibilidad de hacer una donación particular para los afectados por la guerra en Ucrania, tal y como explica Carlos Lacadena, presidente de la Cofradía. Como no podía ser de otra manera, los cofrades han respondido "y el dinero recaudado ya está ingresado en la cuenta de Cáritas para que dispongan de él en Ucrania", señala.

Además, todo lo que se recaude durante la apertura del local de pasos de la Semana Santa, que aún se puede visitar hoy, también se destinará al pueblo ucraniano. En esta exposición se podrán contemplar casi todos los conjuntos escultóricos que procesionan los diferentes días durante esta semana. Las cofradías y hermandades poseen un total de 14 pasos, buena parte de los cuales fueron creados hace más de 100 años, por lo que merece la pena contemplarlos con detenimiento más allá de las procesiones. Se trata de un gran patrimonio que hay que conservar y mantener.

Y este año, después de llevar tres guardados, hubo preocupación e incertidumbre por su estado de conservación. Juan Carlos Moreno, miembro de la Real Hermandad de la Sangre de Cristo, explica que tres años "es mucho tiempo sin salir". Cuando llegó el confinamiento general "hubo que suspender la Semana Santa, por lo que los pasos acumulaban polvo de ese año anterior, más los dos de pandemia". "A finales de marzo, los sacamos todos, levantamos los toldos que los cubrían y Javier Cajal, con una máquina sopladora de las de quitar las hojas de los jardines, nos ayudó a limpiarlos; también hubo que mirar las ruedas de todos los pasos», detalla Moreno.

El trabajo de preparación ha sido más laborioso que otros años y además se ha hecho en un tiempo récord, porque casi hasta el último momento no se supo si habría Semana Santa. No obstante, "los pasos están bien, no han sufrido ningún tipo de percance y pueden procesionar con normalidad mostrando su belleza".

Un problema añadido era la humedad de local donde se guardan todos ellos pero que gracias a las mejoras que ha realizado el Ayuntamiento de Jaca se ha podido subsanar casi por completo.