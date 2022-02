Una ciclista sufre mordeduras al atacarla dos perros en Huesca: "Pasé mucho miedo"

"Pasé mucho miedo y el tiempo se me hizo eterno". Todavía con el susto en el cuerpo, una ciclista oscense recuerda el ataque de dos perros que sufrió el pasado martes cuando salía de la ciudad de Huesca para disfrutar de una salida por la carretera que se dirige a Apiés. Los canes llegaron a morderle en las dos piernas aunque finalmente pudo escapar.

Según relata, los hechos se produjeron en torno al mediodía justo a la altura del poblado chabolista de Loma Verde, a unos 2 km de la salida de Huesca y poco antes del puente que cruza la variante norte. Iba tranquilamente sobre la bici cuando de repente vio salir de un campo dos perros. Al principio no le dio importancia "porque ni siquiera pensé que pudieran venir a por mí", cuenta. Pero en un momento dado, los dos canes corrieron hacia ella y la empezaron a perseguir por la carretera, uno a cada lado de la bici.

"Me intentaron morder y empecé a pedir auxilio y socorro para ver si me oía alguien. Les daba patadas para defenderme pero aún así me dejaron mordiscos en las dos piernas. Al final conseguí dejarles atrás", relata. Tras el ataque, llamó de inmediato a la Policía Local para que intentaran localizar a los perros y se dirigió a un centro de salud donde hicieron un parte de lesiones por mordiscos -"por suerte no son profundos", admite aliviada- y algunos moratones por los golpes que también le dieron.

Fuentes del Ayuntamiento de Huesca aseguraron este martes que la Policía Local ya tenía constancia del ataque y que una vez la afectada formalice la denuncia ante la Policía Nacional (tiene previsto hacerlo este miércoles), si se identifica a los citados perros, se puede instar al decomiso en caso de que haya irregularidades en la documentación. En todo caso, también aseguraron que este tipo de ataques "no son habituales".

El incidente ha 'corrido' rápidamente por los grupos de Whatsapp de las grupetas de ciclistas de Huesca para que estén alerta al pasar por esa carretera, muy frecuentada por los aficionados locales a este deporte. Algunos de ellos han contestado reconociendo haber tenido otros sustos con perros en esa misma zona.

Hace unos días se compartió en esos mismos grupos el mensaje de otro ciclista afirmando que había salido a pedalear de Huesca a Apiés y a la misma altura del poblado chabolista le habían atacado y perseguido por la carretera dos perros potencialmente peligrosos. "Casi me tiran y me muerden el tobillo y he tenido que pedalear al máximo para perderlos de vista. Yo estoy bien pero tened cuidado", decía. También en este caso avisó a la Policía Local y a la Guardia Civil.