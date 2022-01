El juego de moda en las redes ya tiene su versión en aragonés: Paroletas Wordle

El juego de palabras Wordle, la sensación del recién estrenado 2022, ha tardado muy poco en convertirse en viral, y menos aún, en tener su versión en aragonés. Hace solo unos días que ha empezado a hablarse de este pasatiempo 'online', que consiste en adivinar palabras de cinco letras rellenando unos cuadraditos que ya han empezado a crear adición. Cada día se propone un término nuevo y solo hay seis oportunidades para averiguarlo. Además, solo se puede jugar una vez cada 24 horas.

Wordle saltó a las pantallas en inglés por obra de Josh Wardle, un ingeniero de Reddit. El colombiano Daniel Rodríguez empleó dos tardes para adaptar el juego al español e Iñaki Bes no ha empleado mucho más en acomodarlo al aragonés, con el nombre de Paroletas Wordle. Este vecino de Ayerbe, natural de Pinsoro (Cinco Villas), ha programado la aplicación para que, además de versiones en castellano, francés, italiano, filipino, catalán, gallego… el juego de las adivinanza sea también en la lengua aragonesa.

El juego es totalmente gratuito, sin publicidad (excepto el logotipo del desarrollador) y no requiere de la instalación de ningún software. Tan solo hay que acceder a la página web paroletas-wordle.religada.com, leer las instrucciones y comenzar a jugar. El reto va de adivinar una palabra en lengua aragonesa de cinco letras, para lo cual se dispondrá de seis intentos. Es tan sencillo como escribir un término en aragonés y pulsar 'prebar' para ver cuantas letras has acertado y si están o no en su posición.

Si la casilla de la letra se colorea en verde es porque se ha acertado, es decir, está en la palabra y en la posición correcta. Si el cuadrado aparece en amarillo, la letra está en la palabra, pero no está en el sitio adecuado. Si la casilla de la letra se muestra en gris, no está en la palabra que hay que adivinar.

Iñaki Bes explica que, al contrario de las norma del Wordle original, al que tan solo se permite jugar una vez al día, al Paroletas Wordle se podrá jugar todas las veces que uno quiera, ya que no hay límite de tiempo.

El desarrollador de la divertida aplicación es informático y diseñador de páginas web y aplicaciones para móviles. Hace unos meses que se instaló en Ayerbe junto a su pareja, profesora de aragonés en la Universidad, y desde aquí realiza su trabajo. Su Paroletas Wordle cuenta, de momento, con 2.500 términos, que se irán incrementado al tiempo que se mejora el juego. "Ya me ha dicho que añada alguna pista y que lo adapte también para niños", comenta.

De momento, la aceptación es muy buena. A las cualidades de partida del juego original (gratuito, sencillo, sin registro ni petición de datos...) Paroletas Wordl suma su carácter educativo y divulgativo, "ya que difunde algo muy nuestro, que es la lengua aragonesa", señala Bes.

Según explica este informático y emprendedor rural, para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado la biblioteca de código abierto React ideada por Facebook y la comunidad con el objetivo de facilitar la programación de aplicaciones de una sola página como Wordle.