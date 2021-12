La Guardia Civil investiga la "posible" desaparición de un joven en Formigal

La Guardia Civil está investigando la posible desaparición de un joven en Formigal tras el aviso recibido este lunes hacia el mediodía por parte de un amigo, que alertó que no saben nada de él desde el sábado. Al parecer, la última vez que se le vio fue a las 4.00 del domingo en un establecimiento de la zona de bares de la urbanización.

De momento, lo único que ha trascendido es que es mayor de edad, que su coche está aparcado donde lo dejó y que su teléfono móvil no está disponible. Los agentes han empezado las pesquisas preguntando en los lugares de ocio de Formigal. Vecinos de la zona señalaron que no es un joven conocido y que no se sabe si estaba alojado ahí o en otra población del valle.

Asimismo, comentaron que en el último bar donde se le vio tomando algo dejó su chaqueta y las llaves, no se sabe si las del vehículo o del alojamiento. También indicaron que su hermano y un amigo lo habían estado buscando por las cercanías.

Además de alertar a la Guardia Civil, a través de redes sociales se ha difundido una imagen del joven ataviado con ropa de esquí. Sobre la misma se ha insertado un mensaje para que cualquier información que ayude a localizarlo se comunique a la Guardia Civil.

Algunos empresarios hosteleros han indicado que estos días hay una gran afluencia de visitantes en esta urbanización del Valle de Tena debido a que la inauguración de la temporada de esquí en la estación Aramón Formigal ha coincidido con el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada.

La Guardia Civil insistió en que se trata de una «posible» desaparición porque, aparte de que es una persona mayor de edad, todavía hay que acotar las circunstancias en las cuales esta puede haberse producido.