Tonucci afirma en Huesca que la escuela ha dejado pasar la pandemia sin hacer los cambios necesarios

Francesco Tonucci, reconocido pedagogo italiano y fundador de 'La ciudad de las niñas y los niños' ha visitado de nuevo Huesca para rodar un documental sobre este proyecto de participación ciudadana, que nació hace 20 años y se implantó en la capital oscense en 2011. Según ha dicho, la localidad "es importante y simbólica para nosotros por varias razones". Una de ellas es la experiencia desarrollada por los escolares del consejo durante el confinamiento por la covid, que, utilizado las plataformas digitales se pusieron en contacto con las residencias de ancianos haciéndose cargo de abuelos que no eran los suyos. "Es lo contrario de lo que ha hecho la escuela, que no ha aprovechado esta ocasión".

Tonucci ha reprochado a la escuela que, durante estos meses, solo se hayan empleado las plataformas para seguir dando clases y mandando tareas. "Esto es muy pobre, y no ha funcionado, pero es que no funcionaba antes", ha afirmado. "Clases y tareas son una mala escuela y cuando al niño lo liberas del recreo, de la entrada, la compañía de los demás escolares.... la escuela se empobrece, se queda solo lo que no funciona porque los buenos maestros nunca dan clases y nunca dan tareas", ha precisado.

En su opinión y paradójicamente, la pandemia ha dado mucha fuerza a nuestro proyecto de 'La ciudad de las niñas y los niños'. Ha explicado que "todos los momentos de crisis tienen una doble faceta, una de drama, como lo hemos vivido, y otra de oportunidades". Sobre esta última ha señalado que los niños y niñas han podido desarrollar maneras distintas para comunicarse: "Nosotros aprovechamos de las plataformas para que los niños puedan encontrarse, intercambiar opiniones y aportarlas a la ciudad".

El pedagogo ha calificado de "muy fuerte" la experiencia desarrollada en Huesca en estos meses al conectarse con los usuarios de las residencias de ancianos. "Se han hecho cargo de situaciones de nuestra sociedad comunicando con estas personas que están viviendo este drama de soledad, aislamiento, peligro, miedo..." Tonucci ha resaltado que "no podemos aceptar la forma en la que se ha muerto en este tiempo". Ha reconocido que este comentario lo ha dicho "como viejo", recordando a sus colegas que murieron "de esta manera incivil". Es por ello que la acción de los escolares del Consejo de 'La ciudad de las niñas y los niños' le impactó mucho, ya que asumieron la necesidad de compañía de estas personas. "Son cosas que hay que reflexionarlas porque nos enseñan mucho", ha añadido.

Francesco Tonucci ha participado en el acto institucional celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Huesca, al cual también han asistido, el alcalde, Luis Felipe; el consejero de Educación, Felipe Faci y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, así como la vicerrectora del campus oscense, Marta Liesa; las profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación que promueven este proyecto y los niños y niñas del consejo.

El documental, que rueda con la cineasta Valérie Simonet, explicará en qué consiste esta idea, que surgió en la ciudad de Fano (Italia) hace 20 años y que trata de dotar de autoridad y voz a los más pequeños para que contribuyan en las decisiones de la sociedad, es decir, poner al niño como parámetro fundamental en todas las actuaciones de mejora de la ciudad

Conferencia

Este lunes por la tarde, a las 18.30 en el Palacio de Congresos de Huesca, Tonucci imparte una conferencia con el mismo título de su libro: ‘¿Puede un virus cambiar la escuela?’. Analizará las vivencias y consecuencias que la crisis sanitaria ha provocado en el ámbito escolar e infantil y está abierta al público general, con entrada libre hasta completar el aforo. También se puede seguir la retransmisión en streaming a través del canal de Youtube del Ayuntamiento de Huesca.

Cuenta también las acciones llevadas a cabo a través de 'La ciudad de las niñas y de los niños' como tratar de acompañar el confinamiento forzoso de los más pequeños y plantear a las ciudades y a las escuelas propuestas para una reapertura lo más adecuada posible a las nuevas necesidades sanitarias.