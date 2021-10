Rescatada una mujer de 69 años tras caer a una zanja de cinco metros en Antillón

Una mujer de 69 años ha sido rescatada por los bomberos tras caer a una zanja de entre 4 y 5 metros de profundidad. El suceso ha ocurrido este lunes por la mañana, cuando la señora paseaba por los alrededores de Antillón, localidad donde vive. Esta ingresada en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde este jueves la operan de la rotura de tibia sufrida como consecuencia de la caída.

El suceso ocurrió hacia las 10.15. La mujer había salido a caminar un rato y al pasar cerca de la zanja resbaló y cayó a la cavidad. Al parecer, el rocío de la noche humedeció la hierba. El alcalde de Antillón, José Luis Ferrando, ha explicado que la trinchera, que esta junto a un huerto de propiedad privada, estaba protegida con una valla metálica, que ha caído al mismo tiempo que la señora. Esta ha empezado a gritar pidiendo ayuda y al momento han acudido los vecinos de la casa próxima al lugar. Enseguida han comenzado a llegar los demás habitantes de Antillón.

"Le hemos dado una manta y hemos tratado de acercarle una silla, pero no hemos podido porque no se podía llegar y ella no se podía mover, era como un pozo", ha detallado el alcalde. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bomberos de Huesca con tres vehículos de salvamento, material de rescate vertical y siete efectivos así como una ambulancia del 061 y Guardia Civil.

El personal de emergencias ha bajado hasta el fondo de la zanja y le ha colocado a la herida una férula de vacío para inmovilizar la pierna dañada. Después se ha utilizado una camilla nido para colocar a la mujer, que ha podido izarse utilizando una andamiaje o escalera de rescate vertical que portaban los especialistas. El operativo se ha desarrollado durante una hora, según ha explicado el jefe de Bomberos de Huesca, Jacobo Morlán.

Durante ese tiempo, la mujer ha mantenido la serenidad y entereza, ya que su hijo ha estado sujetándole la mano en todo momento. Esta circunstancia ha favorecido su auxilio. Tras el rescate, ha sido trasladada en ambulancia hasta el hospital.