El PP denuncia el colapso de los servicios de atención primaria de la Ribagorza

El PP ha denunciado la saturación de los servicios de atención primaria de la Ribagorza por la falta de personal y ha presentado una moción al pleno de la Comarca para demandar mejoras al Gobierno de Aragón. Se hace eco de esta forma de la carta enviada por los alcaldes de Isábena, Torre la Ribera y Beranuy a la gerencia del sector sanitario de Barbastro lamentando la situación del Punto de Atención Continuada de La Puebla de Roda "cuyo titular causó baja hace varias semanas y su plaza continúa sin ser cubierta, lo que viene a añadirse al traslado del médico que prestaba el servicio de urgencias en dicho consultorio al centro de salud de Graus", critican los populares.

Los populares recuerdan que hace dos años ya presentaron una propuesta de resolución en el Consejo Comarcal mostrando ya la preocupación existente en la zona por la asistencia sanitaria en buena parte de Ribagorza y los proyectos que se barajaban por entonces de cerrar o reducir sensiblemente la actividad, "y dos años después, nuestra preocupación ha crecido de forma sustancial porque las carencias se siguen agravando, y da la sensación de que se pretende utilizar la grave coyuntura actual para convertirlas en estructurales".

Además del retraso a la hora de cubrir las bajas del Punto de Atención Continuada de La Puebla de Roda, denuncian que a finales de agosto los puestos de enfermería del centro de salud de Castejón de Sos y del consultorio de Benasque tuvieron que ser cubiertos "in extremis" por personal de otras zonas de salud "porque no tenían con quién realizar dichas guardias". Y destacan al respecto que pese a que ambas localidades registran en verano la población se multiplica gracias al turismo, esta realidad demográfica no se ve reflejada en los medios humanos adscritos a esta zona básica de salud, "generando en este y otros momentos del año, un permanente estado de saturación de los servicios de Atención Primaria que con la covid-19 han tenido un aumento de la carga de trabajo".

Por todo ello, reclaman que la Comarca de La Ribagorza inste al Gobierno de Aragón a dotar al Punto de Atención Continuada de La Puebla de Roda del personal necesario para que vuelva a prestar el servicio en las condiciones anteriores a la pandemia; le urja a mejorar las previsiones y la planificación del personal "para que las vacaciones, incapacidades temporales, excedencias o traslados de los sanitarios" puedan ser cubiertos sin que supongan una merma de la calidad asistencial en Ribagorza; y le apremie a revisar la estructura de la plantilla de la zona básica de salud de Castejón de Sos "y a adecuarla a las realidades asistenciales, muy por encima en la actualidad de los medios existentes".