Las brujas de Laspaúles: cómo limpiar bien el baldón

Cuando la vida te da limones, haz limonada; así reza uno de los refranes más manoseados en los últimos tiempos. Una variación de ese axioma, algo más lúgubre, sería que hasta de la cosa más terrible puede salir algo bueno, aunque sea por vía de la dignificación de aquellas personas que resultaron afectadas. Algo así ocurre en Laspaúles con la historia de sus ‘brujas’ ajusticiadas, una gran ignominia sufrida por dos docenas de mujeres que ya cumple casi 430 años; en vez de recrearse en esa historia, la recrean con respeto, y en vez de folclorizarla, aplican la sensibilización a una lacra que no debió ocurrir jamás, pero que desgraciadamente sí acaeció.

En 1983, el entonces párroco de Laspaúles, Domingo Subías, encontró entre los escombros del campanario unos 600 manuscritos que se sitúan cronológicamente entre los siglos XVI y XVII. Posteriormente, en el año 2001, se encontraron 500 más. Entre ellos hay un episodio histórico, datado en 1593; entre el 19 de febrero y el 29 de abril de aquél año se procesaron 28 mujeres acusadas de brujería, 21 de Laspaúles (antes llamado Sempere, por cierto) y siete de los pueblos vecinos.

Raquel Alegrete de la Cruz es técnico cultural del Ayuntamiento de Laspaúles. El Parque Temático ‘Brujas de Laspaúles’ es, sin duda, el principal imán de visitas de un municipio que disfruta del emplazamiento privilegiado que suele acompañar a todo cruce de caminos o territorios; está en la confluencia de los valles de Arán, Boí, Benasque e Isábena. Precisamente se halla en la cabecera del río Isábena, y discurre hasta el congosto de Obarra. El Parque es pura simbología. "Se ubicó en un monte municipal, el Serrat Negre o Serrat de las Forcas; además, hay piedras que huelen a azufre, y eso no está buscado, se puede oler".

Raquel valora la importancia del hallazgo en su justa medida. "Al hallar los manuscritos entendimos que de este monte se extraía la madera para hacer las horcas de las ejecuciones. El Parque está tematizado, pero no deja de ser un paseo por el bosque de dificultad nula, pendiente llevable y recorrido corto en el que se contextualiza aquél hecho; fueron condenadas y ejecutadas 24 de aquellas mujeres. No hay episodio histórico documentado en el Pirineo, y no me suenan mucho a nivel mundial, de tantas ejecuciones en tan poco tiempo. En Salem y en Zugarramurdi no se llegó a esos números, y fue la iglesia la que llevó la acusación; en el pueblo navarro fueron 11 las condenadas y cinco murieron en los traslados, así que se ajustició a seis tras dos años de proceso. En Salem fueron 14 ajusticiadas en año y medio".

Aislamiento y rencillas

Raquel abunda en el tema. "La comunicación era deficiente en aquellos años, y ese aislamiento de los pueblos hacía que la gente adquiriese ciertas dinámicas internas extrañas. Las acusaciones a las mujeres venían muchas veces por hechos sin explicación aparente o, aún peor, por asuntos explicables que se prefería demonizar. La pobre curandera que hacía el bien y encima era acusada de brujería, por ejemplo".

El Condado de la Ribagorza desaparición en 1590, al año siguiente se decapitó a Juan de Lanuza… Aragón estaba revuelto y la zona, aún más. Había pleitos entre casas locales; por ejemplo, un arriendo de las tierras de una viuda sin su consentimiento en 1589, por decisión unilateral del Consell, que también figura en los manuscritos. En el juicio a las brujas no intervino el poder religioso; fue Lo Consell de Laspaúls, que tenía poder ejecutivo, legislativo y judicial. Había sufrido cambios en sus puestos directivos apenas un mes antes del inicio de las detenciones.

El pueblo de Sempere pasó a llamarse Laspaúles cuando Lo Consell desapareció. Sobre lo ocurrido hay luz, pero no toda la que cabría exigir. "No tenemos las acusaciones exactas hacia aquellas mujeres, pero sí la de brujas, y las fechas de ejecución de cada una en Lo Rodero de San Roque. Había dos varones en el grupo de acusados, por cierto, que consiguieron huir; una de las acusadas, Margalida Rials de Suils, escapó de la prisión y es la protagonista de la obra de teatro que se representa aquí a primeros de agosto de los años pares sobre el tema, escrita por Domingo Subías en clave de leyenda y en la que se narra la historia; aparece el gigante Atlas y la referencia a la mole del Turbón. También protagoniza las visitas teatralizadas junto a Esperança Amat. Domingo era una gran persona, con rasgos realmente geniales; fue quien más nos enseñó de la historia de las brujas".

En los manuscritos, que abarcan desde 1584 hasta bien avanzado el siglo XVIII, hay otras historias muy interesantes. "Las capitulaciones del molino aparecen muy a menudo en el paquete de manuscritos, anualmente o cada pocos años. También se habla de las condiciones de renta de la carnicería, la taberna o el horno de cal. No se podía moler en un molino ajeno al que tocaba; los del Consell tenían que usar el molino de Laspaúles, y si lo llevaban a otros sitio debían pagar moltura doble".

Una historia triste bien reivindicada: las brujas de Laspaúles

Más del Parque

El recorrido está bajo renovación frecuente en los detalles. "Les vamos renovando las sayas a las pobres brujas, y los forestales apoyan la limpieza de los recorridos. Hay varios escenarios para las visita teatralizadas, que realiza el grupo zaragozano Peliagudo Arte y Circo con mucho acierto. El punto del aquelarre con las seis figuras de las brujas llaman la atención; también hay animalillos de hierro forjado por todo el parque, una decena aproximadamente, que se emplean para un juego de pistas destinado a los visitantes más jóvenes".

La subida hasta la parte más alta no llega a los 20 minutos de caminata a ritmo suave. Se puede hacer hasta un repaso a las plantas medicinales del Alto Aragón, desde la famosa mandrágora tan asociada con la brujería al veleño o la ajedrea. "Las lentejas con ajedrea están buenísimas -apunta Raquel- y las hierbas tienen muchas aplicaciones interesantes si se manejan con cuidado, sabiendo lo que haces; es algo que he aprendido escuchando a los más mayores".

En la parte alta del Serrat de la Forcas, con el Turbón al fondo, hay un punto geodésico y crespones negros en homenaje a las ajusticiadas; representa el fin último de todo este despliegue.

Artículo incluido en la serie 'Aragón es Extraordinario'.