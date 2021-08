"Hay que estar preparados para los fenómenos extremos"

El investigador del Instituto Pirenaico de Ecología Sergio Vicente, especialista en variabilidad y cambio climático, recomienda "estar preparados para los fenómenos extremos", cada vez más frecuentes e intensos, asociados al calentamiento global. La variabilidad natural del clima siempre ha existido, pero a ese fenómeno se superpone ahora el proceso de cambio climático. "Esas gotas frías de final de verano o del otoño son fenómenos naturales, pero ahora hay una mayor energía en nuestro sistema, nuestra atmósfera puede albergar una mayor cantidad de vapor de agua, las temperaturas del mar son más cálidas y la evaporación puede ser mayor", explica.

Este geógrafo no cree que la catástrofe de Biescas se pueda enmarcar en el contexto del cambio climático. Lo ocurrido la tarde del 7 de agosto de 1996 fue un proceso convectivo muy intenso por masas de aire fría en altura y mucho calor en el valle del Ebro, en el espacio reducido de un barranco. "Esto se puede asociar a la variabilidad del clima, no se puede decir que un hecho como el de Biescas esté asociado al cambio climático. Lo más claro de esa catástrofe es que el campin estaba en un cono de deyección, un cono aluvial resultado de grandes avenidas", aclara.

El cambio climático sí puede incrementar la severidad de los fenómenos. Pone como ejemplo las recientes inundaciones de Alemania y a Bélgica. "Se debieron a una situación atmosférica muy concreta, con una borrasca en altura muy fría y profunda y la llegada de flujos cargados de humedad desde el mar del Norte. La coincidencia de ambos dejó más de 200 litros en una amplia zona. ¿Esto se puede asociar al cambio climático? Se asocia a unas condiciones meteorológicas concretas, que han sido muy extremas".

Al margen de esa variabilidad, está convencido de que Biescas marcó un antes y un después en la manera de plantear los usos del territorio. Es necesario hacer una valoración de los riesgos naturales antes de llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa turística o industrial, "hay que ver dónde ponemos nuestras infraestructuras y nuestras viviendas".

En su opinión, una lección aprendida de forma dramática en la riada del campin es la necesidad de preservar el dominio público hidráulico, de evitar ocupaciones allí donde el agua vuelve a ocupar su cauce. "Esto sería una prioridad", señala el especialista. "No podemos construir en sitios que corresponden a cauces de ríos. Igual no tenemos una crecida en 30 años, pero si existe un cauce e históricamente no existía allí un pueblo, es por algo. Si no había un asentamiento humano, es por algo. En el Levante se ha construido incluso en las ramblas. No se puede construir en un cono de deyección, que es una zona creada por avenida fluvial. Igual tiene un periodo de recurrencia de 200 años, pero si estás ahí cuando le toca…".

Las previsiones meteorológicas funcionan, asegura el investigador. "En Alemania los modelos no llegaron a predecir semejante cantidad de agua, pero las predicciones aciertan a unas escalas de horas. Las alertas también. Un ejemplo fue Filomena. La Aemet dijo con mucha precisión que habría nevadas muy fuertes".

El investigador de IPE diferencia entre distintos tipos de inundaciones. Por un lado, las rápidas, en zonas con mucha pendiente y que con precipitaciones extremas acumulan mucha energía, con crecidas muy aceleradas. Por otro, en los cursos medios y zonas prácticamente llanas, como el Ebro, se producen por acumulaciones en un periodo más largo. En este caso es fundamental la gestión, la posibilidad de regularlas utilizando el volumen de almacenamiento de los embalses. Insiste en que son fenómenos que se producen de forma natural y en que "cada vez tenemos más capacidad de afrontarlas porque hay más regulación en los ríos".