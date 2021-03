"El 95% de los negocios del Pirineo se van a quedar fuera de las ayudas estatales"

Tamara Torrente regenta el hotel boutique La Neu , en Benasque , y teme quedarse fuera de las nuevas ayudas estatales porque no llega "por poco" a la caída mínima del 30% de facturación que se exige, cuando si se tuviera en cuenta el invierno llegaría al 50% porque ha seguido abierto pese a los pocos clientes que han llegado y podría recibir entre 20.000 y 25.000 euros . "Eran unas ayudas muy esperadas pero una vez leída la letra pequeña te das cuenta de que excluyen al turismo de nieve", lamenta. Esta empresaria hace hincapié en que lo "lógico" sería que contaran un año natural a partir de declarar el estado de alarma del 14 de marzo de 2020 "porque así sí se tendría en cuenta lo que has perdido realmente".

"De poder recibir 25.000 euros, me voy a quedar en cero si no cambian el criterio"

Gorka Prieto y su mujer llevan 11 años trabajando "a tope" en su pizzería Xena , de Panticosa , y "ahorrando cada euro" , pero ese colchón se está agotando porque en el último año ha perdido más de 30.000 euros entre gastos de luz, autónomos, alquiler, créditos... Confiaba en que las ayudas anunciadas por el Gobierno central "estuvieran a la altura", pero se han enfriado sus expectativas porque calcula que su caída de facturación de 2019 a 2020 "rozó" el 30% mientras que si se contara el invierno, se dispararía al 60% y recibiría una mayor cantidad. Con recuperar las pérdidas quizá se daría por satisfecho, "aunque también deberían responder por las ganancias que habríamos tenido si no nos hubieran obligado a cerrar", dice.

"Aquí trabajas fuerte cuatro meses en invierno y tres en verano, el resto no eres rentable"



El Hotel Vicente, de Panticosa, ha reabierto pero por ahora "perdiendo dinero" por las escasas reservas. Aun así, su propietario, Jaime Vicente, admite que "psicológicamente lo necesitaba tras cinco meses sin trabajar". Este empresario critica que los requisitos de las nuevas ayudas no valoren la realidad del Pirineo "donde trabajamos fuerte cuatro meses del invierno y tres del verano porque en temporada baja no eres rentable y te conformas con sobrevivir". Por ello, denuncia que meter en la ecuación solo la diferencia entre 2020 y 2019 "no es justo". Su caída en ese período es del 18% pero si se incluyera el primer trimestre de 2021 sería del 60 o 70%. "En la playa es irrelevante, pero a nosotros nos hacen polvo", resalta.