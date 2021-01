Montero carga contra Ayuso por usar al Gobierno como "ariete"

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha cargado este martes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus críticas al Ejecutivo central respecto a la gestión del temporal de nieve y las evasivas sobre la posible declaración de Madrid como zona catastrófica que solicitan.

Así, ha acusado a Ayuso directamente de usar al Gobierno de España "como ariete de confrontación política" para no "dar explicaciones respecto a su propia gestión". Además, ha tachado de "despropósito" que Ayuso les defina como un "Gobierno manirroto" para defender que no estaría justificado que no declararan a Madrid zona catastrófica.

Según ha afirmado la ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este comportamiento no "ayuda" a hacer frente a la emergencia y a "solucionar los problemas", ya que lo que demanda la ciudadanía es "unidad" y "remar en la misma dirección".

Discusiones estériles

"No es útil para la vida cotidiana de los ciudadanos. Me llama la atención que el PP no tome nota de esto que los ciudadanos nos expresan, que tenemos que concentrarnos en su día a día, en la solución de sus problemas, y no enfrascarnos en discusiones estériles que no con conducen a nada más allá de usar el reproche como arma defensiva", ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno "no va alimentar ningún tipo de disputa y de confrontación que no tiene otro interés", a su juicio, "que ser capaces de obviar las propias responsabilidades".

Los peligros del populismo

De hecho, ha avisado de que este comportamiento "aleja" a los ciudadanos "del día a día y de su quehacer", y también provoca "alejamiento de la política, siendo conscientes todos de lo que comportan en términos de populismo". "Y en términos de algunos acontecimientos que hemos vivido en otros países y que no queremos vivir en el nuestro", ha apostillado, en referencia, aunque sin citarlo, al asalto al Capitolio de los Estados Unidos por los seguidores del todavía presidente Donald Trump.

Montero se ha pronunciado así tras se preguntada, en concreto, sobre si en la decisión de declarar o no Madrid como zona afectada influirán criterios políticos. La Comunidad de Madrid normalmente mira al Gobierno de España cuando no quiere dar explicaciones respecto a su propia gestión", ha denunciado.

No obstante, la portavoz ha evitado después responder a si cree que el Gobierno de Ayuso debe dar explicaciones de su gestión ante el temporal, y se ha limitado a defender las actuaciones que ha puesto en marcha el Gobierno para combatir la emergencia.

"El Gobierno no va a entrar en ningún tipo de reproches y disputas con otras administraciones. Tenemos que arrimar el hombro y estar a una para solucionar los problemas de los ciudadanos", ha enfatizado, antes de volver criticar que "es algo bastante visible" que algunas administraciones se dedican a "observar hacia otro lado y apuntar con el dedo para justificar sus propias actuaciones".

En este punto, ha aprovechado para hacer un llamamiento a todas las autoridades para que se centren en cooperar y atender las demandas de los ciudadanos. "Cualquier otra cuestión creemos que está fuera de lugar", ha recalcado.

Es más, ha avisado de que "nadie entiende que algunos estén más pendientes de una foto y de culpabilizar a otros y justificar sus propias actuaciones en base a otros", en clara alusión también a las imágenes del presidente del PP, Pablo Casado, limpiando nieve con una pala de la salida de varios centros de salud en Madrid el pasado domingo.

Montero también ha tachado de "despropósito" que Ayuso definiera este lunes al Ejecutivo como un Gobierno "manirroto", para argumentar que no tendría que ser un problema en este sentido declarar Madrid como zona catastrófica.

A su juicio, esa expresión es "francamente inapropiada e injusta con un Gobierno que ha estado permanentemente pendiente de las necesidades de las empresas y de los ciudadanos", al tiempo que ha recordado que la Comunidad de Madrid fue la región "más beneficiada" del Fondo Covid de 16.000 millones de euros para afrontar la situación sanitaria derivada de la pandemia, a lo que se sumó que el sistema de financiación permaneció "inalterable" pese a la caída del PIB.

En este sentido, Montero ha recordado a Ayuso que su partido (PP) en el Congreso siempre ha demandado "dos huevos duros más" cuando se han abordado iniciativas de gasto, por lo que ha dicho no entender que la presidenta de la Comunidad de Madrid use esa expresión. Por ello, ha indicado que las partidas de gasto se han destinado a los ERTE, la prestación por cese de actividad de los autónomos o el ingreso mínimo vital, por lo que ha opinado que "si Ayuso no está de acuerdo con esas iniciativas evidentemente se contradice con la propia posición de su grupo en el Congreso".

Por todo ello, la portavoz del Gobierno cree que "a estas alturas" queda "muy evidente" que la presidenta de la Comunidad de Madrid "utiliza al Gobierno de España como ariete de confrontación política" frente al "llamamiento permanente a la unidad, a arrimar el hombro y remar en la misma dirección" del Ejecutivo.

"Todos los ciudadanos nos piden a los políticos que aparquemos las diferencias partidistas y no hacer rédito político de situaciones sobrevenidas dramáticas para los ciudadanos como la pandemia o el temporal", ha zanjado.