Ramón Lasaosa: "Ninguno queríamos una suspensión total de San Lorenzo, pero por desgracia el tiempo nos ha dado la razón"

¿Un concejal de Fiestas sin fiestas se tomará vacaciones?

No, me quedo en Huesca porque tengo mi trabajo habitual. El año pasado sí que me cogí vacaciones para estar dedicado al 100% a San Lorenzo. Pero aunque este año no haya actos, no dejas de ser también el máximo responsable de estas ‘no fiestas’, aunque no me gusta mucho ese término.

El Ayuntamiento anunció la suspensión el 15 de mayo pero, ¿desde cuándo lo barruntaban ya?

Cuando vimos que se suspendían los Sanfermines y otras fiestas. Aun así, intentamos buscar alternativas pensando qué podíamos hacer para mantener la seguridad sanitaria si seguían prohibidas las aglomeraciones, porque ninguno queríamos una suspensión absoluta. Analizamos muchas posibilidades pero en todas encontrábamos problemas. Y más en San Lorenzo, que los actos de calle son gratuitos, hay más consumo de alcohol, más ganas de alegría, mas desinhibición... Nos pusimos la fecha límite del 15 de mayo ya que a partir de ese momento no nos daba tiempo para gestionar los procesos administrativos de contratación. Muchos pensaban entonces que se podría hacer algo, pero por parte nuestra se tomó la decisión con todas las consecuencias.

No se ha escuchado ninguna crítica pública a la cancelación de las fiestas. ¿Le ha sorprendido?

La verdad es que sí que lo que recibí con una cierta alegría porque estábamos haciendo una propuesta muy dura en todos los ámbitos y la gente se dio cuenta de la gravedad del momento que estamos viviendo y no protestó. Los Danzantes viven para San Lorenzo y fueron los primeros que lo entendieron; las peñas, también, sabiendo el problema económico que les suponía por la bajada del número de socios; la hostelería, que iba a salir gravemente perjudicada.... Hubo un consenso de ciudad igual que durante todo el período de toma de decisiones del Ayuntamiento, donde se han sacado casi todas las medidas casi por unanimidad.

El tiempo parece haber demostrado que fue una decisión acertada dada la situación actual.

Sí. Estaríamos hablando de otra cosa si ahora no hubiera ningún contagio, si no tuviéramos que llevar mascarilla... Quizá se estaría cuestionando esa decisión. Pero desgraciadamente, como usted dice, el tiempo nos ha dado la razón. A ninguno nos gustaría estar en esta situación por la gran repercusión económica que tiene, más allá del aspecto lúdico. El año pasado hubo 100.000 personas el fin de semana, la mitad de Huesca y la otra mitad de fuera, y este año no estarán ni muchos de los de Huesca. Y eso va a causar muchas pérdidas a hosteleros y comerciantes.

En 2021, si todo vuelve a la ‘vieja normalidad’, ¿pondrán el doble de carne en el asador en las fiestas para compensar este año?

El problema es que el tema económico también afecta al Ayuntamiento. Veremos primero la evolución de la pandemia y si hay que volver a poner dinero en ayudas directas a empresas que siguen los ERTE, en gastos extra en desinfección... En 2019 hubo unas muy buenas fiestas con una dotación económica bastante adecuada y confío en recuperar la mayor parte de ese presupuesto porque con eso ya podríamos hacer un San Lorenzo que respondiera a las expectativas. Luego ya dependerá de las ganas de cada uno. Por ello, hay que echar toda la carne en el asador este año para que haya moderación y que en 2021 veamos todo esto como un mal sueño.

¿Qué momento de San Lorenzo echará más de menos?

Es muy distinto vivirlo como ciudadano o como concejal. El año pasado, el más emocionante para mí, y que desde luego que no me esperaba, fue el pregón del cohete porque eres el centro de todo en esos instantes. Pensaba que la gente no escuchaba, pero de repente cuando empiezas a hablar y ves que responden a lo que estás diciendo, fue muy sorprendente.

¿Y qué diría este año en un hipotético pregón de fiestas?

Pediría sobre todo responsabilidad. Todos sabemos lo que significa San Lorenzo para cada uno y nos tenemos que quedar con lo esencial, la celebración con las personas que queremos. Y por eso es fundamental que el año que viene estén todas ellas. Nos duele a todo el mundo renunciar a las fiestas, los almuerzos, las reuniones masivas, los abrazos en la calle con gente a la que no ves el resto del año... Pero vamos a hacer un sacrificio este año para ver si el que viene no tenemos que hacer ninguno. La no celebración del ascenso a Primera de la SD Huesca, que fue un ejemplo, nos anima a pensar que tampoco va a haber grandes problemas en San Lorenzo.