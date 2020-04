"Llevo 15 días controlada con síntomas en casa y me han mandado hoy al test rápido"

"Llevo 15 días en casa con síntomas y controlada por mi médica de cabecera. Empecé con diarreas, fiebre y malestar general y perdí también el gusto y el olfato. Hace una semana me llevaron a Urgencias y me hicieron placas, y gracias a Dios salió limpia pero sigo con el malestar general. No he tenido fiebre más y el olfato me está volviendo un poco. Y ayer me llamaron y me dijeron que como ya llevaba 15 días, lo lógico era que me hicieran ya el test". Es el testimonio de Encarnación Estaún, una de las 32 pacientes que ha pasado este martes por el punto móvil de test rápidos que se ha puesto en marcha en la trasera del hospital Provincial, en Huesca. Hasta ahora, este tipo de dispositivos solo se habían realizado en Monzón, Fraga, Tamarite de Litera, Castejón de Sos, Barbastro y Binéfar.

Como ha explicado el director de Enfermería de Atención Primera del sector de Huesca, Iván Carpi, el objetivo de estos puntos móviles es "complementar el fantástico trabajo que están haciendo en los cuatro centros de salud de la ciudad (Pirineos, Santo Grial, Perpetuo Socorro y Huesca Rural), centralizar y agilizar la toma de muestras, y también minimizar la exposición de los ciudadanos al virus evitando que deambulen por los centros sanitarios".

Ha destacado que la técnica es muy sencilla y rápida ya que el paciente llega en su coche o a pie a este punto con mascarilla quirúrigica (si no dispone de ella, se le proporcionará una) y se identificará con su DNI y la tarjeta sanitaria. Los sanitarios le toman una muestra de sangre (similar a la de una prueba de diabetes) y posteriormente se analiza con un kit provisto de un reactivo. "En solo 15 minutos tenemos el resultado definitivo y luego se envían a cada médico para que informe al paciente en 24 horas", ha señalado.

Los sanitarios realizan el test rápido en el mismo punto móvil. Rafael Gobantes

Carpi ha dejado claro que los pacientes acudirán "siempre con cita previa" derivados por los médicos de familia si cumplen los criterios clínicos (tos seca, fiebre, dificultad respiratoria, diarrea...). En este sentido, ha recalcado que este tipo de pruebas solo están indicadas para personas que llevan entre 7 y 15 días de evolución de síntomas. "Para una persona asintomática no son indicados. Nos daría un falso negativo si alguien, por ejemplo, ha sido infectado hace dos días y no tiene aún suficientes anticuerpos para que los detecte", ha advertido.

En principio no hay un calendario programado para continuar realizando este tipo de test rápidos móviles, pero ha asegurado que se repetirá en la capital si los equipos de Atención Primaria ven "necesidad" y hay un volumen suficiente de pacientes. Sí está previsto llevarlos a cabo en otras localidades grandes del sector de Huesca "porque en las pequeñas ya son los centros de salud los que citan a los pacientes para hacerles las pruebas".