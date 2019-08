"Llevamos siete días sin cobertura de móvil en plena temporada turística"

Varios núcleos del municipio de Torla llevan siete días sin cobertura de teléfono móvil, lo que está ocasionando serios quebrantos sobre todo al sector turístico en plena temporada, en una zona cercana al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Los vecinos, y sobre todo los empresarios, están "desesperados", denuncia el alcalde de Linás de Broto, Enrique Ramón. Mientras Telefónica dice que está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible".

Según ha explicado Enrique Ramón, ya ha ocurrido otros veranos. "No sabemos cuál es el problema. Lo ponemos en conocimiento de Telefónica por un contacto que tenemos de averías de Aragón y nos dicen que están en ello, pero es que son siete jornadas, en agosto, en plena temporada turística". La avería afecta especialmente a pequeños empresarios dueños de hoteles, casas rurales o taxis. También a los guías de montaña. Todos ellos tienen dificultades para conectar con sus clientes y para el cobro con tarjeta a través de datáfonos. "La gente está desesperada, porque vemos pasar técnicos para aquí y para allí y no se arregla", afirma el alcalde.

La incidencia afecta a los núcleos de Linás de Broto y Viu, en la zona del entorno del Cotefablo, hasta Fragen, dentro del término municipal de Torla. Existe un repetidor en el ayuntamiento de Linás que facilita la cobertura de esta localidad y de Viu, que no pueden recibir señal de otros aparatos por las condiciones geográficas. "A veces se va la cobertura un día y lo entiendes, pero en pleno agosto, tantos días, está fuera de lugar. Sé que somos pocos habitantes, pero la factura la pagamos todos los meses", declara el alcalde, quien explica que los empresarios tienen que recurrir a los teléfonos fijos y a internet. "Otros veranos ocurre cuando hay alguna tormenta, pero esta vez no ha habido ninguna. No sabemos cuál es el tipo de avería".

Por su parte, Telefónica ha explicado que las incidencias ocurridas en la zona de Broto y Torla se recuperaron el sábado por la mañana. Mientras, en Viu "se sigue trabajando para solucionar lo antes posible un problema de cableado".