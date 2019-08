Un cohete en cuatro idiomas, poético y que invita a vivir un San Lorenzo "sin miedos"

Menos de cuatro segundos. Huesca entera ha contenido la respiración durante ese corto espacio de tiempo que ha pasado entre que las policías locales Chus Gabarre y Rosa Cacho han encendido el cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2019 y ha explotado en el cielo oscense. Un sonido que ha desatado el éxtasis entre las más de 5.000 personas que abarrotaban la plaza de la Catedral y de varios miles más que esperaban ansiosas este momento casi mágico desde todos los rincones de la ciudad.

Vestidas con el uniforme de gala para la ocasión, las dos agentes que integran el Equipo de Protección y Atención a la Familia (EPAF) de la Policía Local, cuya labor en apoyo de los colectivos más vulnerables ha querido reconocer este año el Ayuntamiento de Huesca, han prendido juntas la mecha del cohete. "Te lo puedes imaginar, pero hasta que no lo vives, no sabes lo que vas a vivir en ese momento. Y ha sido muy emocionante", admitía Rosa Cacho, mientras que para Chus Gabarre ha sido "un sueño hecho realidad". Las dos han agradecido este reconocimiento, aunque también han querido recordar el trabajo del resto de compañeros del cuerpo "que no paran de trabajar en las fiestas para velar por la seguridad de los ciudadanos", han destacado.

El chupinazo hace estallar la fiesta en Huesca. Rubén Darío Núñez

Ramón Lasaosa, por su parte, se ha estrenado como pregonero al haber asumido por primera vez la concejalía de Fiestas. Pensaba que iba a estar más tranquilo, pero al final no ha podido evitar los nervios. "Además, estaba convencido de que la gente no escuchaba, pero no solo eso, sino que responde", ha afirmado sorprendido.

Así, ha comenzado su primer discurso dando la bienvenida en cuatro idiomas: castellano, francés, inglés y también aragonés. Y es que se ha querido dirigir a los oscenses y a los "amigos y amigas que venís a visitarnos". Además, ha echado mano de una clásica frase de los pregoneros de antaño: "De orden del señor alcalde anunciamos desde este balcón, a todos los presentes y a los ausentes, a la ciudad y al mundo, esta buena noticia: las Fiestas de San Lorenzo van a empezar".

Lasaosa ha pedido "que tañan con ímpetu las campanas, que exploten los cohetes, que suene la música porque la alegría va a tomar la ciudad durante siete días". Y ha invitado a oscenses y visitantes a vivir esta semana de fiesta "con intensidad y pasión, que el único límite sea la tolerando y el respeto a los demás, sin miedos, porque Huesca Te Cuida -en alusión al nombre del programa municipal que promueve unas fiestas saludabñles-, Huesca nos cuida".

El concejal ha seguido en tono poético enumerando algunos de los símbolos de estas fiestas: "el sol de agosto, Lorenzo, ilumina el día, las lágrimas de San Lorenzo surcan el cielo nocturno concediendo deseos, el aire se purifica con el olor a albahaca, el verde inunda la calle de esperanza y el blanco de nuestras ropas es un canto a la paz y a la convivencia". "Soñad despiertos y que solo duerman la tristeza y las miseras. Vivid los sanlorenzos, amad los sanlorenzos, sed los sanlorenzos", ha dicho, antes de concluir su intervención con los gritos más esperados: "¡Viva Huesca! ¡Entalto San Lorién! ¡Viva San Lorenzo!".

La música del baile de 'Las espadas' de los Danzantes se ha convertido, como siempre, en la banda sonora de la celebración del chupinazo, donde miles de jóvenes, la mayoría teñidos de rojo por el vino que se habían desparramado encima, han cantado, bailado, saltado, reído y muchos se han emocionado también. Poco a poco, han encarado la empinada bajada de la Costanilla de Santiago para comenzar una cabalgata que ha inundado de color y música el centro de la ciudad.