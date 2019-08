Declarado un incendio entre Boltaña y Fiscal, en la zona de la Guarguera

Medios terrestres y aéreos trabajan en la extinción de un incendio que se ha originado en la mañana de este viernes en la zona de la Guarguera, entre Boltaña y Fiscal. El fuego ha comenzado hacia las 11.30 en Matidero (Boltaña) y se propaga en dirección oeste. Las llamas han calcinado ya alrededor de dos hectáreas, según informan desde el Gobierno de Aragón.

De momento, se desconocen las causas que han provocado este incendio. El fuego localizado a la altura de la localidad de Aineto y se accede hasta él por la carretera A-1604, pero las condiciones del camino son difíciles, señalan las mismas fuente.

Hasta el lugar se han desplazado dos cuadrillas terrestres, dos helitransportadas, el kamov, helicoptero de coordinación y dos autobombas.

En principio, parece que el fuego no será difícil de controlar, pero costará apagarlo porque se ha producido en una zona de erizón. En estos momentos hay cuatro helicópteros trabajando en la extinción del fuego, que no parece que vaya a extenderse. Han sido los vecinos de Matidero, un núcleo con algunas cuantas casas, los que han avisado al 112 de que se avistaba una columna de humo. El fuego está en la zona perimetral del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, según ha comentado el alcalde de Boltaña, José María Giménez, y no ha sido necesario desalojar a ningún vecino.

El origen podría ser un rayo latente de la tormenta registrada en la zona poco antes de la 1.00 de este viernes, que dejó dos litros por metro cuadrado de lluvia, según comentan desde la Estación Meteorológica de Laguarta.