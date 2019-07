Un accidente mortal en Hostal de Ipiés corta la N-330

Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido pasadas las nueve y media de la noche de este miércoles en la carretera N-330, a la altura de Hostal de Ipiés (Sabiñánigo), concretamente en el punto kilométrico 619. El suceso, en el que se han visto implicados varios vehículos, ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos durante más de una hora. Entretanto el tráfico se ha desviado por la A-132 (puerto de Santa Bárbara). Pasadas las 23.00 se ha habilitado un carril para dar paso alternativo.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el accidente ha consistido en una colisión frontal entre una furgoneta y un camión de mercancías peligrosas que transportaba agua oxigenada. Además, ha habido una segunda furgoneta implicada. La víctima es el conductor de la primera que ha chocado con el vehículo pesado. De momento no se han facilitado datos sobre su identidad. El resto de los conductores implicados han resultado ilesos.

La carga del camión no se ha derramado en la carretera, ya que en la colisión se ha visto afectada la cabina pero no la cisterna. No obstante, la carretera ha estado cerrada al tráfico hasta las 23.00, ya que los vehículos implicados permanecían en el lugar y la víctima mortal todavía seguía atrapada. Pasada esa hora se daba paso alternativo por un carril.

Los bomberos del parque de la comarca del Alto Gállego, con base en Sabiñánigo, iban a proceder a excarcelar el cuerpo del fallecido del amasijo de hierros. También estaban esperando una nueva cabina para que pudiera transportar la cisterna. En el lugar permanecían asimismo servicio médicos y la Guardia Civil de Tráfico.