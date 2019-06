Sobrarbe organiza el primer taller de Aragón para construir con piedra seca

Hornos, arnales, bastiones militares, pozos, casetas de pastor…y kilómetros de muros de piedra seca jalonan la comarca de Sobrarbe, uno de los territorios en los que se concentra mayor número de bienes construidos con esta técnica tradicional, cuya principal característica es la ausencia de argamasa o conglomerante en la colocación del material (piedra sin labrar). En ella, la estabilidad y la funcionalidad dependen de la destreza y experiencia del constructor. Su saber, como un arte, está incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Sus orígenes se remontan a la Prehistoria. En los 19 municipios de Sobrarbe y en cada uno de sus más de cien pueblos se encuentran diferentes ejemplos de este tipo de construcción, que se ha transmitido de generación en generación hasta hace unas décadas, cuando esta tipología de edificación cayó en desuso.

Por todo ello el Geoparque Mundial de la Unesco Sobrarbe-Pirineos y la Comarca de Sobrarbe han organizado un curso de construcción y rehabilitación en piedra seca, que bajo el nombre I Taller de piedra seca de Sobrarbe: recuperando el saber de nuestros mayores se desarrollará durante este mes de junio.

Su objetivo es doble. Por un lado, conseguir que todas las personas que conviven habitualmente en un entorno sembrado de construcciones en piedra seca que se desmoronan puedan conocer los fundamentos de este procedimiento. Por otro, mejorar el perfil técnico de los profesionales de la construcción que, por no ser originarios de Sobrarbe o no haber recibido este conocimiento de sus mayores, no dominan la técnica en piedra seca y deseen formarse en este campo.

En la zona todavía se cuenta con un grupo significativo de personas que conocen, controlan y manejan la construcción en piedra seca y es su experiencia la que se quiere aprovechar para posibilitar la pervivencia de esta técnica tradicional y favorecer que las restauraciones que se llevan a cabo en muros y habitáculos deteriorados no desfiguren las construcciones existentes. Además de casetas de pastor o pozos, también existen construcciones medievales en piedra seca como las murallas de los castillos, algunos tramos de iglesias y parte del conjunto militar de Muro de Roda.

El taller se centrará en la construcción y reparación de muros. Será impartido por profesionales de la construcción y ganaderos expertos en esta técnica. Las clases teóricas tendrán lugar en la sede de la Comarca, en Boltaña, y las prácticas, en el entorno del conjunto de As Mallatas de Albella (Fiscal).

Este proyecto, financiado al 90% por el Ministerio de Cultura y Deporte, obtuvo el primer puesto al ser el mejor valorado de entre los más de sesenta proyectos presentados desde diferentes lugares de España, en la convocatoria de Ayudas para salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmateria.