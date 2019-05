Los sanitarios de Huesca piden retomar las consultas de tarde ante la saturación de los centros de salud

Recuperar la jornada deslizante que estuvo vigente entre 1996 y 2012 para volver a abrir consultas de tarde en los centros de salud de Huesca, como hay en Zaragoza por ejemplo, y ayudar aliviar así la saturación de las mañanas y del Punto de Atención Continuada. Esta es una de las principales reivindicaciones que pusieron este jueves sobre la mesa los profesionales sanitarios en una mesa redonda organizada por el Colegio Oficial de Médicos para analizar la situación de la Atención Primaria en Huesca capital.

Y lo hizo a través del punto de vista de sus protagonistas: una médico del centro de salud del Perpetuo Socorro, Concepción Bayod; un pediatra del servicio de Huesca Rural, Juan Manuel Jiménez; una enfermera del PAC, Celia Claver; y el presidente de la Asociación de Vecinos de San José, Fernando Anoro.

Los profesionales coincidieron en la "sobresaturación" que sufre la Atención Primaria con esperas de hasta dos o tres horas en las Urgencias de la tarde, y cupos "grandes" de 1.500 pacientes por médico de cabecera con 34 citas diarias como mínimo, a las que hay que añadir toda la "burocratización" con informes de dependencia, de residencias y hasta sobre la necesidad de usar una hamaca en las piscinas municipales.

También denunciaron el desajuste entre las plantillas y el aumento poblacional con el ejemplo más claro del San Grial, que en cinco años ha pasado de 19.000 a 22.000 cartillas por el incremento demográfico de la zona sur de la ciudad. Un problema que pretende aliviar el futuro centro de salud de los Olivos que abrirá a finales de año. No obstante, este nuevo servicio también despierta las dudas no solo de los usuarios, sino de los profesionales, que creen que nace "pequeño". Además, todavía no está claro cómo se van a repartir los pacientes con el Santo Grial aunque la Administración ha planteado que los 12 profesionales que hay ahora se dividan, algo que no les convence.

Los profesionales urgieron, además, a construir un nuevo centro de salud en el Perpetuo Socorro para agrupar los servicios que ahora se reparten con el hospital Provincial y poner fin a la falta de espacio ya que, por ejemplo, hay consultas pequeñas donde si tiene que ir la uvi no entraría la camilla. "Corre mucha prisa", resumieron. También pidieron mejoras en el Santo Grial.

En la larga lista de deficiencias aparecieron, además, la desprotección e inseguridad ante las agresiones físicas y verbales, especialmente en las atenciones en domicilios; la falta de planificación "crónica"; y la inadecuada ubicación de la base del 061 en el centro de salud Pirineos en lugar del hospital San Jorge por el retraso en la activación en casos urgentes como infartos.

Desde el colectivo de usuarios, Fernando Anoro afirmó que la opinión mayoritaria es de "satisfacción" con el trato de los profesionales y criticó las desigualdades entre los centros de salud.