Miguel Carasol: "El que viene una vez al Primer Viernes de Mayo, repite"

¿Cómo se prepara el Conde Aznar para esta gran fiesta de los jaqueses?

Dentro de la línea habitual, con bastante trabajo. Los días previos asistimos a los colegios y a las residencias de ancianos. Tenemos que tener en cuenta que el camino que los mayores han hecho para que estemos aquí, nosotros lo tenemos que hacer para que los niños, además de sustituirnos, hagan la fiesta más grande y mejor. Es un trabajo de los más importantes en el previo a la fiesta.

¿Cuál es su momento especial?

Hay muchos. El desfile de la mañana es precioso, porque hay mucha complicidad y a la gente la ves más directamente que en el del mediodía que es más multitudinario. En general, me gusta todo el recorrido. Es una suerte y un privilegio ser el Conde Aznar y pasar por todas las calles como figura principal de la fiesta.

¿Cuántos años lleva vinculado a la Hermandad del Primer Viernes de Mayo?

Treinta y cuatro años.

¿Esperaba ser alguna vez Conde Aznar?

No. No me lo había planteado, porque nunca tuve la idea ni especial ilusión por ello. Pero llegado el momento, me vine arriba, me presenté y en ello estamos.

Ha vivido la fiesta desde diferentes puntos de vista, ¿con cuál se queda?

Es difícil, porque son diferentes etapas. Recuerdo cuando empezamos a salir la pandilla de amigos, unos críos. Hemos ido evolucionando, y la edad en esta fiesta también influye. Los primeros años son de loca emoción, luego te estabilizas y ahora se vive de otra forma, sobre todo porque también hay una responsabilidad.

Venda la fiesta a la gente que no la conoce.

Es una fiesta cívico-religiosa y no deja de ser una romería, de ahí el bajar a la ermita de la Victoria, a la celebración eucarística y el almuerzo. Es una fiesta que para la gente de Jaca significa historia, cultura y orgullo. Además, encierra muchos años de celebración. Para los jaqueses, es el día más grande del año. Es emoción, sentimiento, el colorido que inunda las calles. Y el canto del himno, es el momento más importante. El que viene una vez, repite.

El Conde Aznar va a caballo, ¿ha tenido que aprender o ya sabía?

Practicaba ya antes, aunque no mucho. Desde que fui elegido monto semanalmente porque creo que el puesto lo requiere.

¿Cómo se llama el caballo?

Es una yegua y se llama Simona. Es siempre la misma, desde el primer año que soy Conde y desde que empecé a montar, por lo que tenemos una complicidad extraordinaria. Me hace mucha ilusión salir con Simona.

Su personaje llama mucho la atención entre los pequeños, ¿qué es lo más curioso que le han preguntado?

Cuántos caballos tengo, que suelen ser unos 100, en qué castillo vivo, si tengo secretos íntimos. Y hay una que me hace especial gracia, que es la de "me ha dicho mi padre que te diga que soy yo".

El desfile del mediodía es el más multitudinario, ¿impone pasar delante de tanta gente?

Más que imponer, da respeto porque estás pendiente de intentar estar dentro de la figura y al tiempo compartirla con todo el mundo, que es lo que creo que tengo que hacer. O hacemos que el conde Aznar sea de todos o la fiesta no seguirá para adelante.

¿Es políticamente correcto que las cabezas de los moros salgan en lanzas?

Es historia.

¿Qué supone para usted el viernes de mayo?

Es la fiesta más grande de Jaca, con la que nos identificamos todos y de la que nos sentimos orgullosos. Es una emoción continua, muchos días de preparación y de compartir con la familia. Yo no podría salir en el desfile si por la mañana Ana (su pareja) no me preparara, porque no me puedo atar la armadura solo, tengo cierta complicación para vestirme. Eso supone que todos los de alrededor estén por la labor.