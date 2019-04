"Por fin ha llegado la luz a Used, es un día histórico"

Ciento cuarenta y un años después de que Thomas Alva Edison construyera la primera lámpara incandescente, por fin ha llegado la luz eléctrica a Used, un pequeño núcleo del municipio de Sabiñánigo, en la sierra de Guara, que quedó despoblado pero que ahora está volviendo a cobrar vida. "Estamos en Used, a 11 de abril de 2019, y por primera vez llega la corriente, es algo histórico", comentaba este jueves Domingo Nasarre, quien quiso inmortalizar el momento en un vídeo y agradecérselo a las instituciones y las empresas que han colaborado. En el paisaje urbano, con el pico de Guara al fondo, se pueden ver ya torres y cables por las calles. Elementos que, y en eso confían sus habitantes, pueden suponer un antes y un después para impulsar la recuperación de la zona.

Han sido casi 15 años de gestiones para lograr que las seis casas habitadas en esta localidad del valle pudieran disfrutar de un servicio que para la mayoría de los ciudadanos es normal. "En la década de los 50, cuando yo nací, nos alumbrábamos con teas y algún candil de aceite", recordaba este vecino, que con 12 años se fue de Used. "En cinco o seis años se despobló y se quedó abandonado". Entonces no había accesos, hoy existe una carretera.

"Ahora tenemos ya los tres servicios básicos: unos accesos en condiciones bastante razonables, agua corriente abundante y ahora la luz eléctrica. Y otro que, en estos tiempos no es desdeñable, la conexión a internet", explicaba Domingo Nasarre, quien mira atrás con nostalgia pensando en mucha gente del pueblo que ya no podrá ser testigo del momento. "Ójala nuestros mayores vieran lo que está sucediendo en el pueblo. Ellos lucharon por mantenerlo pero no pudieron disfrutar de este servicio que es básico. Sin electricidad no se puede ni edificar ni nadie tiene ganas de reconstruir".

Ya hay conectada una familia, este jueves se repitió con otras tres casas y hay más en las que solo quedan los trabajos interiores. Hasta ahora se apañaban con grupos generadores de gasolina o placas solares.

El pueblo está en el valle de Nocito, una zona de la sierra de Guara lastrada por la despoblación en la que la luz eléctrica es una realidad desde hace no mucho. Al pueblo de Nocito la luz no llegó hasta 1999 y desde entonces se han rehabilitado viviendas y han prosperado algunos negocios turísticos. También ahora se ha electrificado Bentué de Nocito, al mismo tiempo que Used. Desde hace cuatro o cinco años disfruta de este servicio Bara. Los vecinos de las otras localidades dejaron pasar el tendido eléctrico de forma gratuita por las fincas, con la promesa de que también les tocaría a ellos en una segunda fase.

Una de las calles del pueblo y una vivienda con la tradicional chimenea. Domingo Nasarre

A pesar de que ha sido un proceso muy largo, el alcalde pedáneo se muestra agradecido al Ayuntamiento de Sabiñánigo. En el proyecto también han colaborado la Diputación de Huesca, Endesa e incluso el Ministerio de Industria. "Siempre han sido receptivos, pero ha costado".

En el municipio de Sabiñánigo, con 55 núcleos habitados, todavía quedan pueblos sin electricidad. "Para el Ayuntamiento, es muy importante que todos los municipios tengan las mismas dotaciones que una ciudad. Hay servicios básicos, como el abastecimiento de agua, el saneamiento o la luz. Parece mentira que en el siglo XXI todavía no llegue a todos los núcleos", explica la alcaldesa, Berta Fernández. "Seguiremos trabajando hasta conseguir que sean todos". Nos obstante, precisa, hay residentes en algunos de ellos que no quieren energía eléctrica convencional y prefieren placas solares. "Hemos intentado ayudarles al menos".