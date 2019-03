San Salvador adelanta 3 meses el suministro para riego por la escasez de reservas de nieve

La Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña ha tenido que anticiparse al desarrollo natural de los hechos. Habitualmente, el embalse de San Salvador abre sus compuertas para el suministro de agua para explotaciones agrícolas a finales del mes de junio, con la entrada del verano. Sin embargo, en esta ocasión, el invierno tan seco, que concluyó hace solo unos días, obligó a adelantar esta maniobra la pasada semana, casi tres meses antes, ya que los usuarios que están en época de regadío no disponían del agua necesaria para sus cultivos.

El periodo invernal ha sido crítico y la prueba es que las aportaciones de nieve han caído un 75%. La situación es especialmente "alarmante" en el río Ésera, donde el valor actual de reservas de nieve a fin de periodo no supera los 86 hectómetros cúbicos, cuando el año pasado por estas mismas fechas el nivel alcanzaba los 272 hectómetros, más del triple que las actuales. También está por debajo del promedio de los últimos 18 años (131).

No es tan grave, por fortuna, la valoración que realizan de la cuenca del Noguera Ribagorzana, calificada de "preocupante". Y es que contiene un volumen de agua equivalente a 92 hectómetros, prácticamente la mitad que el año pasado, (197), pero muy cerca del promedio registrado en el período comprendido entre 2000 y 2018 (98).

Pese a ello, los volúmenes totales embalsados a final de periodo no son negativos ya que San Salvador almacena actualmente 131 hectómetros cúbicos, 18 más que en las mismas fechas del año pasado. Mientras, en la cuenca del Noguera-Ribagorzana también se han incrementado las reservas embalsadas este año en más de 300 hectómetros, al pasar de 615 a 929.

Sin embargo, el balance sí que es negativo en el embalse de Barasona, donde el nivel llega a los 63 hectómetros, casi un 25% menos que en 2018, cuando se alcanzaban los 82. De ahí que los regantes hayan decidido adelantar la apertura de San Salvador y así también mantener y asegurar las reservas del de Barasona.

Con todo, no es la primera ocasión en la que se toma esta decisión debido a las pocas reservas que deja la nieve. El presidente de la Comunidad General de Regantes, José Luis Pérez, asegura, no obstante que no habrá prorrateos, de momento, por el comienzo anticipado del suministro. "No hay restricciones en el uso de agua en este inicio de campaña, hay pedido libre", remarca.