Ánchel Belmonte: "En el patrimonio geológico está escrita la historia de la Tierra"

Lo invitan a hablar de la geología en el origen de los mitos. ¿Es otra forma de ver las rocas?

En determinadas condiciones climáticas hay rocas que se erosionan de una manera y eso puede dar lugar a morfologías, formas, imágenes muy sugestivas e inspiradoras para quienes en la antigüedad habitaran en ese entorno y les atribuyeran algún tipo de propiedad. Hay una bonita conjunción entre dos mundos, lo que la geología modela y lo que el ser humano, desde esa visión precientífica, interpreta.

¿Qué vemos cuando vemos un paisaje?

Depende de si tenemos o no la mirada geológica y para tenerla no hace falta ser geólogo sino interesarse por esa parte de la naturaleza que muchas veces queda oculta detrás de la biológica. La parte física es el sustento del paisaje y nos permite asomarnos al pasado. Esa perspectiva temporal que nos da la Geología no nos la da ninguna otra ciencia y poder ser capaces de ver el tiempo en el paisaje es una sensación sobrecogedora.

¿Por qué se nos enseñó a no dañar los árboles y no a cuidar las piedras?

Hubo un tiempo en el que no sentíamos ninguna necesidad de proteger absolutamente nada, teníamos una visión utilitarista de la naturaleza. Después se tuvo el sentimiento de querer conservar la parte ‘viva’ y en las últimas décadas hemos empezado a hablar de geodiversidad y geoconservación. Estamos empezando a comunicar a la población y a los gestores que existe un maravilloso patrimonio geológico en el que está escrita la historia de la Tierra. Hay que estudiar y decidir qué es necesario conservar como sociedad culta y respetuosa con el entorno que la rodea.

Y demostrarlo dejando las piedras en su sitio, sin moverlas cuando vamos de excursión...

Sin duda. Lo primero que hacemos con esos apilamientos es distorsionar el paisaje. Creo que ya tenemos suficiente superficie del planeta alterada por la mano del ser humano como para inmiscuirnos en lo poco que nos queda en la Europa occidental de naturaleza salvaje, entre comillas, porque salvaje, salvaje ya no queda nada. En la medida de lo posible, lo que aún nos puede recordar la obra de la naturaleza sin interferencias creo que vale la pena conservarlo.

¿Cómo se mueven los Pirineos? ¿Cómo serán dentro de 200 millones de años?

El Pirineo, si se va a mover en alguna dirección será hacia abajo. No va a crecer. Lo que es esperable es que la erosión predomine sobre el levantamiento que generó la colisión de la placa europea contra la placa ibérica. A medida que avancemos en el tiempo lo que predominará será la erosión y un rebajamiento del relieve.

¿Influye el paisaje en la forma de ser de las personas?

Para mí, de modo absoluto. En mi opinión, la manera que tienes de interpretar el mundo está muy condicionada por el entorno geográfico y geológico, te empapa mientras creces y te formas cultural y mentalmente. Tengo un matrimonio amigo, él es de un pueblo de la Serranía de Ronda y ella de Marbella; para uno la libertad son las montañas y para otra es el mar. Es un ejemplo fascinante de cómo la geología puede condicionar la mentalidad y la forma de entender el mundo.

¿Qué dice de los aragoneses el paisaje de Aragón?

Que somos gente recia. La montaña plantea condiciones duras por las pendientes, el frío... Y tenemos un valle del Ebro que canaliza un cierzo helador que produce unas condiciones climáticas muy secas. La montaña y el llano nos regalan un belleza extraordinaria desde el punto de vista geológico pero conllevan unas condiciones que obligan a currárselo. La naturaleza te hará pocos regalos..., hay que luchar por ellos. Los que somos de aquí, los que nos hemos ido y hemos querido volver entendemos que vale la pena aceptar el desafío.

¿Cuál es su paisaje?

Determinados rincones de los Monegros que jamás desvelaré, y en el Pirineo hay muchos sitios. Hice la tesis sobre el macizo de Cotiella y tengo debilidad por él.