Detenida una pareja por gastar 800 euros con una tarjeta que encontraron

El propietario denunció el extravío en el cuartel de Sabiñánigo, así como que se estaban realizando cargos con su tarjeta. A raíz de la denuncia, que se correspondía con un supuesto delito de estafa, la Guardia Civil inició una investigación para saber el momento en el que el denunciante había extraviado su tarjeta, así como las personas que hacían uso de la misma. Los agentes averiguaron el momento exacto en el que la pareja se hacían con ella, tras habérsela dejado su propietario por un descuido, e identificaron el cajero automático donde intentaron a posteriori sacar dinero.

Los dos detenidos son un hombre de 38 años y una mujer de 25, vecinos de la comarca del Alto Gállego, que están acusados de un delito de estafa y han quedado en libertad con cargos, tras pasar a disposición del juzgado decano de Jaca.

Campaña y consejos

La Comandancia de Huesca ha anunciado que impulsará las investigaciones de estafas, fundamentalmente cometidas con el uso de internet, ante el incremento experimentado en el último año, a nivel nacional y en la provincia. Y ha insistido en reforzar las campañas de prevención mediante la publicación de consejos que aumenten la seguridad de las operaciones telemáticas. Entre los consejos que ha difundido este miércoles, a raíz del caso de Sabiñánigo, dirigidos a las víctimas, están la destrucción de los recibos, comprobantes o extractos bancarios de las tarjetas de crédito y cuentas antiguas; no revelar la información personal por teléfono, correo o internet, a no ser que se haya iniciado el contacto y esté seguro de quien es el receptor; procurar no sacar dinero en los cajeros que estén en la calle y, si no hay mas remedio, que se trate de pequeñas cantidades; nunca debe dejarse la tarjeta dentro del cajero y si esta queda bloqueada debe ponerse en contacto con la entidad bancaria; y si se sospecha que ha podido extraviar la tarjeta de crédito o que se la han podido sustraer, ponerse en contacto con la entidad bancaria para bloquearla.

Además, la Guardia Civil recomienda que al navegar por la web, "si ha visto el chollo de su vida, tenga cuidado, cabe la posibilidad que sea una estafa, asegúrese". También tener muy presente que todo tiene un precio lógico, cualquier diferencia exagerada puede ser un indicio de irregularidad; no facilitar datos bancarios o personales sin comprobar la seguridad de la página que está visitando; consultar la fiabilidad de los dominios en la web (los sitios web que comienzan por “https” indican el uso de un protocolo seguro de comunicación); y no dejarse engañar por falsas promociones vacacionales y no efectúar pagos antes de ver el producto. En ningún caso se deben dar las claves de seguridad de las tarjetas bancarias a ninguna persona a través de la web, del teléfono o a desconocidos (ninguna entidad bancaria solicita esta información por estos canales de comunicación).

El 'skimmer' o el lazo libanés

Al realizar operaciones en cajeros automáticos de entidades bancarias, los expertos piden asegurarse de que el teclado del cajero esté en buenas condiciones y debidamente anclado, ya que podría ser falso y obtener datos de la tarjeta. Si la ranura de insertar la tarjeta es más ancha de lo habitual, puede significar que existe un dispositivo tipo 'skimmer', es decir, un dispositivo que clone los datos. En caso de observar que la ranura está floja o bloqueada puede que tenga insertado un 'lazo libanés', es decir, un metal que no permita la expulsión de la tarjeta.