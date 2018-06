Cuatro jóvenes se enfrentan a 44 años de prisión tras una paliza en las fiestas de Estadilla

El juicio contra los cuatro procesados (J. G. M., R. L. P., H. R. A. y A. R. H.) comenzará el día 26 y está previsto que dure cuatro días. Están acusados en concepto de coautores de un presunto delito de lesiones agravadas, que castiga con penas de 6 a 12 años de prisión a quien "causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica". Además, la Fiscalía considera que concurre la agravante de abuso de superioridad y también pide imponer la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de cualquiera que sea el lugar en el que se halle la víctima por un período superior en cinco años a la pena de prisión que finalmente se establezca. Para la sesión oral, ha solicitado que como medida de protección, se permita declarar al perjudicado oculto tras un biombo.

Según el escrito provisional de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2013. Sobre las 6.00 de la mañana, la víctima se encontraba junto a un grupo de personas en una discomóvil en la calle La Balsa de Estadilla, que se encontraba en plena celebración de sus fiestas en honor de San Lorenzo. En esa misma verbena estaban los cuatro procesados, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales.

Como consecuencia de unos hechos "no esclarecidos" relativos a la sustracción de 50 euros a uno de los procesados, este se encaró con la víctima exigiéndole que le entregara esos 50 euros al creer que se los había robado. Sin embargo, le respondió que no le había cogido dinero alguno. El acusado no le creyó y "con ánimo de causar un perjuicio", lo cogió de la camiseta a la altura del pecho, atrayéndolo hacia él, y le golpeó en el rostro. Mientras, y con el objetivo de que la víctima no pudiera defenderse, dos amigos del agresor lo sujetaban por detrás "mientras entre todos le pegaban", asegura la Fiscalía. Con todo, la cosa no quedó allí ya que una vez que la víctima cayó al suelo por los golpes recibidos, los cuatro procesados le siguieron agrediendo dándole patadas por todo el cuerpo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima estuvo 96 días hospitalizado. Según explicó su abogado, José Miguel Ballabriga, su cliente sufrió una rotura de la arteria cerebral que le provocó un ictus que, a su vez, le dejó como principales secuelas una hemiplejia (paralización de la mitad del cuerpo), ataxia (pérdida de coordinación en el movimiento del cuerpo), así como un trastorno depresivo. Por todo ello, además de pedir una condena de 12 años de prisión para cada uno de los procesados –el máximo que permite la ley para un delito de lesiones agravadas-, también reclama el pago de una indemnización conjunta y solidaria de 692.000 euros. Los letrados de la defensa, sin embargo, solicitan la libre absolución.