Luis Felipe: "Ya he solicitado entrevistas con AENA y Renfe para impulsar el aeropuerto y el AVE"

Se dice que quien es campeón de invierno tiene un 80% de posibilidades de subir. Entonces, y con la trayectoria que llevaba, se veía que el equipo funcionaba bien y que tenía muchas posibilidades.

¿Por qué esto aumenta la autoestima de los oscenses?

Creo que las sociedades necesitamos momentos para sentir alegría, para tener más autoestima. Se palpa una alegría en Huesca que nunca se había sentido. Se vio con más de 20.000 personas en la calle para recibir al club y se verá a lo largo de toda la liga.

¿Confía en que el ascenso no quedará solo en una gesta?

Estoy convencido. Por la forma de funcionar y su gestión, la SD Huesca se mantendrá en Primera División. No hay saltos en el vacío. Se llega a los sitios con trabajo, constancia... y el club cuenta con personas que conocen muy bien el mundo del fútbol, lo que es garantía de éxito.

¿Cómo aprovechará el Ayuntamiento de Huesca este tirón de optimismo y de ingresos?

Hace unos meses me reuní con el club y las asociaciones de Hostelería y Comercio en previsión de que esto pudiera ocurrir. Y sé que estos sectores ya están trabajando en conjunto. También he cerrado un encuentro para abordar la movilidad. No tenemos mucho tiempo, pero hemos de ser capaces de preparar la ciudad para hacerla accesible y cómoda para este acontecimiento deportivo que nos coloca en el mundo.

A la ciudad y a la provincia...

Este es un éxito provincial. Lo que se tiene que ofrecer en esa promoción es el territorio, desde el Pirineo a los Monegros. Nos vamos a visibilizar en conjunto y entiendo que Aragón tendrá que hacer lo mismo. Ocurrió con el Magia Huesca de baloncesto. Entonces era la provincia la que también llenaba el pabellón y ese modelo se repetirá ahora.

¿Ha llegado el momento de impulsar el aeropuerto?

Ya he solicitado entrevistas con Renfe y AENA. Los ciudadanos de España deben saber que a Huesca se puede venir en avión y en AVE (con una frecuencia mayor que la actual). Es una cuestión que hay que plantear ya a las administraciones del Estado y a estas compañías porque este es un proyecto más que deportivo, es provincial y debe ser también autonómico. Podemos tener dos, pero hoy, Aragón tiene un equipo en Primera que es el Huesca.

Aparte del taxista de Getafe, ¿le han felicitado muchos alcaldes?

He recibido muchas felicitaciones de alcaldes que están conmigo en la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Se alegran porque una de las cosas a las que ayuda el fútbol es que te localizan. El fenómeno social de mayor impacto en visibilidad y promoción del mundo es el fútbol. Que tu nombre pueda llegar a mil millones de personas cada jornada no lo da ningún otro elemento.

Además de turistas y visitantes ¿espera que esto se traduzca en inversiones empresariales?

Ese mayor conocimiento del territorio conlleva que surjan nuevas oportunidades, desde turismo a proyectos empresariales. Eso seguro que va a dar. Hasta ahora Huesca era un espacio de paso entre Barcelona-Madrid o el eje Cantábrico-Mediterráneo. Estamos en medio y hay oportunidades que se escapan. El estar localizados puede ayudarnos a que nos conozcan más.

Este ascenso ¿será favorable para el alcalde en un año electoral?

El que la SD Huesca esté en Primera División es mérito de la afición y el club. Ahora, los que tenemos que responder somos los demás, pero nadie debe apropiarse de ese éxito. Es un proyecto de todos y el Ayuntamiento tiene que colaborar en que sea una gran oportunidad. Más allá no debo ir, ni tener la tentación.

¿Por qué decidió que este año no hubiera votación popular para elegir al lanzador del cohete de las fiestas de San Lorenzo y que fuera directamente la SD Huesca quien lo hiciera?

El lanzador del cohete se ha convertido en un gran referente de la ciudad. Todas las entidades elegidas han sido merecedoras de ello, pero era bueno que este proyecto, que se fragua desde hace varias temporadas, tuviera este reconocimiento. Estaba convencido de que iba a encontrar el acuerdo de todos los grupos.

¿Es socio de la SD Huesca?

Sí, soy socio del club.

¿Le gusta el fútbol o le gusta el Huesca?

No soy entendido ni lo practico, pero creo que hoy en la ciudad incluso a quien no le gusta el fútbol es del Huesca. Lo que se valora es más que un éxito deportivo.

El equipo en Primera, el cuartel Sancho Ramírez reabre con 700 soldados… ¿Se puede hablar de una nueva era en la ciudad?

Hace tiempo que digo que la perspectiva de la ciudad es de optimismo. Huesca está viviendo acontecimientos que vienen a mejorar su estatus y visión económica. Todo aporta, son oportunidades que hay que aprovechar. Cometeremos errores, pero acertaremos en muchas cosas para que estas oportunidades trasciendan generando empleo y mejorando la calidad de vida.