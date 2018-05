El PP insiste en que la remunicipalización pretendía colocar a dedo a los empleados de la contrata

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca se ha felicitado por la "vuelta a la legalidad" del gobierno municipal (PSOE.Cambiar-Aragón Sí Puede) tras l a fallida remunicipalización de la limpieza viaria y la próxima adjudicación del servicio a la empresa Valoriza, tras un año encomendado a la sociedad pública Grhusa al vencer el contrato de cuatro con FCC. Los populares recuerda e un comunicado que en su día ya advirtieron de que el proceso ideado por el alcalde, el socialista Luis Felipe "no se ajustaba a derecho", un extremo que confirmó el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) a partir de un recurso del PP.

El portavoz del grupo municipal popular, Gerardo Oliván, se ratifica en que "la remunicipalización solo tenía un objetivo: colocar a dedo a los empleados de la contrata en una empresa pública sin concurso, igualdad, mérito y capacidad". Según el concejal, el equipo de gobierno planeaba abrir una "puerta trasera" para convertir en "funcionarios de hecho" a trabajadores que no habían participado en un proceso de selección abierto a todos los ciudadanos, como exige la ley.

Oliván añade que "el paso atrás de Luis Felipe, que implica mantener privatizado el servicio, no le exime de responsabilidad". "Era un caso claro de política clientelar que ha costado mucho dinero y esfuerzo, además de constituir una forma de gobernar especialmente censurable". Con el nuevo proceso de adjudicación, apunta el portavoz del PP, "se desmonta, además, una de las principales promesas del gobierno local, la remunicipalización de servicios como la limpieza viaria, la ayuda a domicilio y la limpieza de edificios, estas dos últimas privatizadas por el PSOE".

Los populares entienden que los trabajadores de las contratas han salido particularmente perjudicados "no por no acceder a una empresa pública, que era imposible, sino porque fueron engañados desde el primer momento". Oliván insiste en que el equipo de gobierno de Huesca "sabía que era un procedimiento ilegal, como recordamos una y otra vez hasta que los tribunales dijeron la última palabra". El portavoz del PP añade que "no cabe duda que los trabajadores municipales de limpieza viaria interinos, por su parte, han respirado aliviados, por cuanto qie la remunicipalización hacía peligrar sus puestos de trabajo, ya que por un lado se pretendía colocar a unos en una empresa pública y por otro despedir a los empleados del Ayuntamiento".

El PP concluye que ahora la supresión de la concejalía encargada de los procesos de remunicipalización, que demandaba su grupo, "es un hecho". "Han sido tres años de pura demagogia", apunta el portavoz.