Críticas a Lambán por dejar a Montearagón fuera de la ruta de panteones reales de Aragón

El presidente no mencionó el castillo de Montearagón, otro de los panteones reales. Aunque actualmente no cobija a ningún rey, como ocurre en Sijena, durante seis meses y cinco días estuvo allí enterrado Sancho Ramírez. Más prolongada fue la estancia del cuerpo de Alfonso el Batallador, más de 700 años, antes del traslado a Huesca a raíz de la desamortización de Mendizábal.

Este olvido ha motivado las críticas del Ayuntamiento de Quicena, donde se ubica la fortaleza, que también aspira a formar parte de la ruta de los panteones. Su alcalde, Javier Belenguer, se mostró visiblemente molesto con el presidente, quien "de cara al público dice que no se puede negar el derecho de Montearagón, pero cuando se le pregunta da respuestas vagas". Tras escuchar el discurso de Lambán, Belenguer se dirigió a él para reprocharle el olvido. "Me dijo que lo valoraría", explicó.

Sin embargo, todavía está esperando una contestación a la carta enviada en el mes de febrero en la que le solicitaba una reunión para hablar del asunto y le informaba de la encomienda hecha por el Gobierno central al Ayuntamiento para gestionar el castillo, que lo convierte en "interlocurtor válido". En la misiva detalló los hechos históricos que confirman su condición de panteón real. "Montearagón y Sijena ya no albergan restos, no entendemos por qué no hay el mismo trato", señaló Antonio Turmo, presidente de la asociación Amigos de Montearagón.

Por otra parte, el monumento está pendiente de la inversión de 1,6 millones de euros comprometida por el Ministerio de Cultura. Según el alcalde, "se verá poco", ya que el objetivo es consolidar los cimientos, pero es muy importante, valoró, para frenar la ruina de la fortaleza y también para permitir las visitas en condiciones más seguras.

Belenguer hizo estas declaraciones durante la presentación del programa de actos que se desarrolla entre abril y octubre para difundir el monumento. Arrancó el día 15 con una limpieza y desbroce en el interior y en el exterior, a cargo de voluntarios, y este fin de semana habrá una exposición de útiles y enseres de la Edad Media.

Una de las apuestas es la iluminación del monumento para destacarlo aún más en la silueta de la comarca de la Hoya de Huesca. Ya se iluminó de azul por el Día del Autismo y volverá a brillar con distintos colores otros 7 fines de semana. Uno de ellos, en los días previos a las fiestas de San Lorenzo, de blanco y verde.

El programa incluye además la romería (13 de mayo), un concierto de alumnos del Conservatorio (26 de mayo), el XX Día de Montearagón (3 de junio), el aniversario del traslado de los restos de Alfonso el Batallador a San Pedro el Viejo, con una andada entre los dos lugares (10 de junio), una exposición de fotografías sobre el castillo (23 y 24 de junio), romances medievales a cargo de Viridiana (21 de julio), la Medieval Trail y I Concentración Nacional de Paramotor (15 de septiembre), una actividad hípica (22 de septiembre) y una exposición teatralizada (28 de octubre).