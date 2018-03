La DGA adjudica por 400.000 euros las mejoras de la sala capitular de Sijena

En la actualidad, el espacio ya cuenta con un sistema de climatización, que garantiza las condiciones de humedad y temperaturas requeridas para la exhibición futura de las obras. No obstante, la nueva instalación es todavía superior, incorporando las últimas innovaciones, según explicaron ayer fuentes del Gobierno de Aragón. Dentro de la actuación, está incluida la construcción de un nuevo recinto subterráneo así como la adaptación de espacios y huecos en las fábricas del monasterio con el fin de alojar las máquinas, equipos, conductos y tuberías. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Obras y Restauraciones Sagarra, S.L.U.

A través de esta nueva actuación, la DGA cumple con el compromiso de seguir mejorando las condiciones del cenobio, donde están expuestas gran parte de las 95 obras recuperadas tras una larga batalla judicial con Cataluña. En este caso, pueden verse en un espacio anexo, los antiguos dormitorios, en los que también fueron invertidos alrededor de 400.000 euros. Ahora mismo, es similar a la zona de reserva de un museo, es decir, tiene un carácter provisional a la espera de la creación del museo definitivo, que forma parte del ya redactado Plan Director y que estará ubicado en las antiguas dependencias de doña Sancha.

Hasta el inicio de las nuevas obras, la sala capitular forma parte de la actual visita al monasterio. El espacio incluye varios paneles informativos así como la proyección de un audiovisual, en el que pueden verse las pinturas a la espera de su vuelta.

La sentencia que ordena su restitución es de julio de 2016 y fue dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca. Aunque los letrados aragoneses pidieron la ejecución provisional del fallo, la magistrada suspendió el proceso atendiendo a los riesgos a los que exponía las obras cabiendo todavía la posibilidad de que su sentencia fuera revocada. De hecho, Cataluña presentó un recurso frente a la Audiencia Provincial de Huesca y en caso de perder, todavía podrá apelar ante el Supremo.

Ante la decisión de la jueza, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y después, el Gobierno de Aragón presentaron un incidente de nulidad contra su auto que todavía debe resolverse. Ambos consideraron que los riesgos aludidos no eran suficiente razón para paralizar el traslado, ya que, según señalaron, se trata de un supuesto inventado, es decir, que no figura entre los tipificados para paralizar una ejecución provisional. También insistieron en desbaratar la dificultad de resarcir los posibles daños derivados del traslado recordando que el Museo Nacional de Arte de Cataluña es un "mero precarista" de las obras y por lo tanto, no puede llegar a ser indemnizado.