'La Pasión' se sube al escenario a 50 días de su estreno

El guión cambia poco, pero hace falta recordar los textos, las escenas y movimientos, e integrar a los nuevos actores que este año se incorporan al elenco de 'La Pasión', la obra por excelencia del Teatro Salesiano de Huesca. Con más de 60 días de antelación comienzan los ensayos para la representación, y desde el pasado sábado, Jesús, Judas o San Pedro ya desfilan por el escenario, con vistas a una Semana Santa que este año llega un poco antes que en años anteriores. “Siempre empezamos un poco después de Navidad, que parece que es mucho tiempo, pero como solo ensayamos los fines de semana, al final no es tanto”, explica Ignacio Ferrer, que forma parte del equipo de dirección de escena de la obra.

En total, son 180 actores los que intervienen en la función, de los cuales unos 20 se renuevan en esta entrega, debutando el 17 de marzo, cuando se llevará a cabo el primer pase. Hasta entonces, están citados cada sábado de 22.00 a 0.00 para repasar los textos y ensayar cada detalle. “Nos distribuimos por cuadros, y por grupos de personajes, para que no todo el mundo tenga que venir todos los días”, aclara Ferrer. No obstante, en estas dos primeras reuniones que ya han realizado asegura que el ambiente es muy positivo, y que han podido repasar todo el primer acto de la función. “La gente viene muy motivada, y enseguida cogemos el ritmo. Además hay una total predisposición y mucha alegría por volver a reencontrarse con todos los participantes después de tanto tiempo”, añade, destacando que pese a que este fin de semana había puente por la celebración de San Vicente en Huesca, habían sido muchos los asistentes al ensayo del pasado sábado.

En el caso de los niños, muy numerosos en la representación, los primeros ensayos se trasladan al viernes por la tarde, por la disponibilidad y para poder hacer un seguimiento más detenido con sus intervenciones. “Ellos practican de manera independiente, y se integran al resto del elenco ya en el mes de febrero”, apunta Ferrer. Y es ya en marzo, cuando se aproxima la puesta de largo, cuando el ritmo se hace incluso mayor, siguiendo un minucioso planning. “Es entonces, ya en en tramo final, cuando se detectan las cosas que pueden faltar, aquello que se necesita afianzar, y es cuando se crea un poco más de estrés porque el número de ensayos es mucho mayor”, apunta como uno de los miembros de la dirección, que llevará a cabo unos dos o tres ensayos generales antes de enfrentarse al público.